Els professionals de la sanitat creuen que l’atenció primària està en una situació límit. La pandèmia en va posar en relleu l’infrafinançament i, tres anys més tard, metges i infermers creuen que l’Administració no ha correspost a l’esforç que van fer: “Volem donar-li a la ciutadania el que necessita, treballar amb els recursos suficients, però això no està passant”,

Per Meritxell Sánchez-Amat, presidenta del Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP), cal que el sistema miri més a l’atenció primària perquè no hi hagi centralisme hospitalari i reivindica la necessitat de tenir equips professionals que facin un seguiment acurat dels pacients: “Si tens el mateix metge durant 15 anys de la teva vida, la mortalitat es redueix en un 25 %”. Per demanar canvis en aquestes “mancances estructurals”, el sindicat Metges de Catalunya ha convocat una vaga per al 25 i 26 de gener.

Lamenta que es prioritzi l’atenció hospitalària sense tenir prou en compte la feina de prevenció que fa la primària: “És més cridaner un transplantament al telenotícies que un seguiment de temps. El model tendeix a fragmentar i no permet el lligam entre el pacient i el professional”.

Millores en les condicions de feina per evitar la fuga de talent

Els professionals de la sanitat també reclamen millores salarials i reduir la temporalitat al sector: “A l’Hospital Vall d’Hebron han arribat a tenir el 80 % d’infermeres temporals, per sort ara sortiran les oposicions, que han trigat anys a resoldre”,, infermer i delegat sindical d’aquest hospital. Segons Sánchez-Amat, aquestes millores permetrien “retenir talent” i evitar que els nous professionals vagin a treballar a mútues, a l’estranger o a la sanitat en línia.