Els professionals sanitaris recomanen no baixar la guàrdia i recorden la importància de l'ús de mascaretes

L'ús de màscara és obligatori a Catalunya des del passat 21 de maig per les persones majors de sis anys en tots els espais públics tancats i, si no es pot garantir la distància de seguretat de dos metres, també en els espais oberts.

"És una questió de salut pública, una questió de comunitat per mantenir sota control el virus" explica la dra. Elena Bartolozzi, secretaria del sector Primaria ICS de Metges de Catalunya, "a ningú ens agrda portar-la, es incòmoda i extranya. Això ho sabem bé els professinals de la salut però, és imprescindible el seu ús conjuntament amb el rentat de mans"

QUI HA D'USAR MÀSCARA OBLIGATÒRIA?



Queden obligats a l'ús de màscares en els espais públics les persones de sis anys d'ara endavant, segons informa l'Ordre Ministerial publicada el 20 de maig de 2020 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstant això, existeixen algunes excepcions:

Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara.



Persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.



Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara, com la ingesta d'aliments i begudes.



Causa de força major o situació de necessitat.

QUAN I ON HAIG D'USAR MÀSCARA?



L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.



CAL USAR MÀSCARA PER A FER ESPORT COM SORTIR A CÓRRER O ANAR AMB BICI?



Les persones que salin a fer exercici amb bici i aquelles que corren estan exemptes de l'ús de màscara si no volen portar-la.

El punt c de l'article 2 de la Disposició que regula el seu ús estableix que l'obligació no serà exigible en el "desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara". Encara que l'ordre no especifica totes les "activitats incompatibles", anar amb bici i córrer s'inclourien entre elles.

QUINA ÉS LA SANCIÓ SI NO PORTO MÀSCARA?



Durant els primers dies, les Forces i Cossos de Seguretat potenciaran la funció pedagògica.

Quan tinguin coneixement d'incompliments, requeriran a la persona que cometa aquest incompliment perquè procedeixi a posar-se la màscara o que es retiri a una zona en la qual sigui possible mantenir la distància de seguretat interpersonal.

Només en aquells casos en els quals el requerit es negui a complir les instruccions policials es traslladarà proposta de sanció, en tots els casos per desobediència.

La proposta de sanció es realitzaria per la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana i podria ascendir fins als 600 euros.