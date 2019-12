Els preus del marisc assoliran xifres rècord aquest Nadal

Com cada any, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) realitza el seu observatori amb els aliments més típics del Nadal per a comprovar com evolucionen els seus preus en aquestes dates. Si es compara el nivell de preus d'aquesta primera presa amb el d'altres anys, el nivell de preus en aquest primer mostreig presenta un lleuger descens respecte a 2018. Les carns presenten un millor nivell de preus, els peixos són els que recullen les pujades més importants respecte a la recollida del passat any i el marisc, de moment, mostra un nivell de preus inferior al d'altres anys. S'encarreguen des de 2015 seleccionen els 15 productes més típics en les dates Nadalenques, així com xai de llet per a rostir per quarts, rodó de vedella, pularda, gall dindi, pernil ibèric d'esquer al tall , entre d'altres, i veuen l'evolució entre: un mes abans, 15 dies abans i 1 dia abans de les festes. De la mateixa manera, l'Organització valora els resultats de tres formes diferents: l'evolució dels preus de cada producte en aquest any, l'evolució dels preus respecte als últims anys i, finalment, l'evolució dels preus de cada establiment. Per a recopilar els preus, OCU ha consultat diversos supermercats, hipermercats, grans magatzems i mercats municipals de Madrid, Barcelona, Bilbao i Sevilla. Si es compara el nivell de preus d'aquesta primera presa amb el d'altres anys, OCU ha comprovat que, en conjunt, el nivell de preus en aquest primer mostreig acumula una pujada mitjana del 33,2% des de 2015, quan es va realitzar el primer monitoratge. No obstant això, aquest any presenta un lleuger descens respecte a 2018, però amb importants diferències depenent del producte:

Parlem amb Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

