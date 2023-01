Els patinets elèctrics, prohibits al transport públic a partir de l'1 de febrer

La prohibició de l'entrada de patinets elèctrics als transports públics estarà vigent a partir de l'1 de febrer i durarà, com a mínim, sis mesos.La mesura s'aplicarà al metro, als autobusos, als tramvies, a Rodalies de Renfe i als Ferrocarrils de la Generalitat.Ho fan a instàncies de l'Autoritat del Transport Metropolità, ATM, que dona així resposta a la preocupació dels operadors de transport públic després que un patinet elèctric es cremés a l'interior d'un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat. Les bateries d'aquests vehicles es fabriquen amb materials altament inflamables.

Per mirar de facilitar la mobilitat dels usuaris habituals de patinets, ara també es podran deixar als aparcaments gratuïts de Bicibox que hi ha als municipis dels voltants de Barcelona

Durant els sis mesos que durarà, com a mínim, la prohibició, s'acabarà d'enllestir un reglament definitiu elaborat per un grup de treball format per Protecció Civil i Bombers, que també estudiarà si la mesura temporal de prohibició dels patinets ha de ser definitiva o no.

Incendi en un vagó d'FGC a Sant Boi de Llobregat

En l'incendi del patinet elèctric de fa un mes en un vagó a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Boi de Llobregat, tres persones van resultar ferides. El reescalfament de les bateries del patinet va causar l'incendi a l'interior del comboi. El foc va obligar a aturar la circulació del tren i a evacuar-ne els passatgers.

Aquest hauria estat el primer incident d'aquestes característiques que hi ha hagut al transport públic a Espanya. Però l'incendi o l'explosió de bateries de patinets també ha provocat nombrosos incendis en habitatges.