Els pastissers catalans preveuen repetir les xifres de vendes de panellets de l'any passat.

Tot i la baixada generalitzada del consum, el Gremi de Pastissers de Catalunya preveu una producció de panellets semblant a la de l'any passat. Es calcula que a tot Catalunya es faran aproximadament uns845.000 quilos de panellets.



Aquest any, a l'augment de l'IVA, s'hi afegeix l'augment de lesmatèries primeres, com el pinyó i l'ametlla, que pugen un 30% de mitjana. Tot i això, el preu del panellet a les pastisseries es mantindrà com l'any passat, per afavorir-ne el consum. De mitjana, es paguen entre els35i els 40 euros el quilo. Per Tots Sants, els catalans ens gastarem en panellets entre 20 i 25 euros.

Per això, enguany, moltes pastisseries opten pels panellets tradicionals. I l'estrella és el de pinyons.



Les bones previsions de vendes s'expliquen, segons els pastissers, per "l'interès del consumidor pels productes artesanals". És per això que aquest any seran moltes les pastisseries que elaboraran panellets seguint el mètode tradicional, sense additius, i únicament amb massapà a base d'ametlla i sucre. Aquests panellets estan qualificats amb la denominació d'Especialitat Tradicional Garantida (ETG). Els més sol·licitats, com és habitual, seran els panellets tradicionals de pinyons.



Tot i això, també se'n faran d'ametlla, coco, fruites naturals i exòtiques, castanya o xocolata. També tindran sortida, sobretot entre els més petits, els panellets inspirats en motius de la festa americana de Halloween.