Els pagaments amb targeta de crèdit, cada cop més habituals

A Catalunya hi ha uns 14 milions de targetes de crèdit. Això vol dir que cada adult té de mitjana més de 2 targetes. Actualment a més tenim un 66% menys d'oficines bancàries que al 2008, i segons la darrera enquesta del banc d'Espanya, només una tercera part de les persones prefereixen pagar en efectiu. En parlem amb l'Eduard Conti, que és assessor financer, i ens explica que : “les targetes de crèdit ja fa molts anys que estan entre nosaltres, però ara s'està produïnt un fenòmen de forma molt accelerada, que és la desaparició del diner en efectiu i el domini total del diner més digital. Tot això fa que els pagaments amb targeta estiguin guanyant molt pes, i a la vegada que té molts avantatges, també comporta certs perills que hem de tenir en compte”. Hi han diverses targetes, les de dèbit, per exemple “són targetes que paguen directament des del teu compte. Si no tens saldo no podràs pagar. Les targetes de crèdit si que et permeten pagar més diners dels que tens al banc. A més , per tenir targetes de dèbit només cal tenir 14 anys, i és una bona manera pels adolescents de començar la seva vida econòmica. Com et deia, les targetes de crèdit permeten ajornar els pagaments, per exemple, i et permeten negociar amb el teu banc un límit de crèdit mensual, i llavors encara que no tinguem salgo en el nostre compte bancari, podem anar fent comptes sempre i quan estiguem dins el nostre límit de crèdit. Estem utilitzant uns diners que no tenim, i després es fan unes liquidacions mensuals per compres que vam fer fins i tot un mes i mig abans. I també és habitual que ens donin l'opció de pagar a terminis, a canvi d'un tipus d'interès. Això té els seus perills, perquè són tipus d'interès més alts. En definitiva hi ha molts tipus de targetes, podríem parlar de les targetes moneder, de les revolving, i de moltes altres... i cal que els ciutadans coneguin quines són les característiques de cadascuna”