Els okupes tenen el seu paradís a Catalunya

Un dels problemes socials que més indigna a molts són els okupes. Des de Foment del Treball han dit la seva, denunciant l'augment de les ocupacions i la indefensió dels propietaris. Per obtenir més informació sobre aquesta problemàtica, parlem amb el president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, Sergi Llagostera, qui ens el detalla: "és un tema que cada any va en augment i un pou de nous conflictes veïnals. Hem de pensar que tota ocupació és un delicte, però sí que és cert que la preocupació de tornar de vacances i trobar-te amb el pis ocupat és gran. El codi penal ho especifica com un delicte d'usurpació. Per tant, des de les administracions se li ha d'atorgar la gravetat que té, en definitiva, un delicte contra la propietat privada. El problema és la lentitud judicial dels tràmits que endarrereixen el temps d'espera dels propietaris per a recuperar els béns ocupats. Per aquesta raó, el PDeCAT ha presentat una proposta a Madrid on s'especifica que els tràmits de l'àmbit penal, civil i administratiu s'agilitzin al màxim per no haver d'esperar a la decisió judicial final per a recuperar una propietat. Actualment, depèn de la saturació de casos judicials i/o la complexitat del cas, es pot trigar entre un any i mig i dos. A no ser que el jutge interposi mesures cautelars, aquest és el temps aproximat. Des de l'Associació de Propietaris de Catalunya demanem dues coses: la primera és que s'agilitzen les mesures cautelars per a recuperar la professió, ja que els efectes del delicte no es poden perpetuar per no perjudicar a la víctima. En segon lloc, és un delicte que surt gratis, perquè només es paga una multa que, en cas de declarar-se insolvent, no es paga. De fet, han aparegut màfies a Barcelona que s'encarreguen de canviar els panys de les portes per, després, vendre la casa clandestinament. Ens hem de reflectir en els països del centre d'Europa, on el poder judicial pren mesures gairebé de manera immediata. Per sort, s'espera una reforma que la política ha endarrerit massa. La legislació judicial laxa de Catalunya, fa que siguem el lloc idoni pels okupes".