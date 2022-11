Els nous senyals que Trànsit prepara per al 2023

Ben aviat, els conductors es trobaran amb canvis en la senyalització viària quan circulin per pobles i ciutats i per vies interurbanes.

La incorporació d'elements com senglars, patinets elèctrics o canvis en la composició de certs senyals verticals són alguns dels canvis més destacats que es preparen.

La Direcció General de Trànsit (DGT) i el Ministeri de Transports han elaborat un esborrany de reial decret per modificar el Reglament General de Circulació, que inclou canvis en el catàleg de senyals.

El text està pendent d'aprovar-se en el Consell de Ministres i els nous senyals podrien instaurar-se a mitjans de l'any que ve.

Segons la DGT,els canvis que hi ha hagut els darrers anys "tant en la mobilitat com en l'entorn social, tecnològic i cultural" fan pensar si el Reglament General de Circulació aprovat el 2003 "manté el potencial comunicatiu i aconsegueix l'adequada comprensió" per part dels usuaris.

Aquests són els principals canvis:

P8: Pas a nivell sense barreres

En comptes del lateral d'una locomotora que treu fum, el senyal tindrà un tren més modern vist de cara.

P20: Pas de vianants

Canvia el contorn de les cames de la persona que apareix al senyal.

P21a: Presència d'infants

Per advertir de la proximitat d'un lloc freqüentat per infants fins ara es feia servir un senyal amb dos infants en què el nen era més gran que la nena. A partir d'ara, la nena passa a ser més gran que el nen.

P21b: Presència de gent gran

S'incorpora aquest senyal per advertir de la proximitat d'una residència, un casal per a la tercera edat o altres espais freqüentats per gent gran.

P22a: Pas per a ciclistes

S'incorpora el senyal de perill per la proximitat d'un o més passos per a ciclistes.

P22b: Presència de ciclistes

En la nova senyalització, canvia el model de bicicleta.

P24a: Pas d'animals en llibertat

En els senyals de perill per la presència d'animals, se n'hi incorpora un d'específic per la presència de senglars.

P33: Visibilitat reduïda

En comptes de puntets, la poca visibilitat per boira, pluja o neu passa a il·lustrar-se amb unes ratlles. El senyal antic és molt semblant al nou senyal de Zona de Baixes Emissions i podria confondre's.

P35: Trajectòries encreuades

Senyal de nova incorporació que avisa del perill per la proximitat d'un tram comprès entre una confluència i una bifurcació en què hi ha canvis de carril i risc que hi hagi col·lisions.

R2: Aturada obligatòria

El senyal de STOP, un dels més populars, canvia la tipografia de la lletra.

R118: Entrada prohibida a vehicles de mobilitat personal

Un senyal de nova incorporació, que exemplifica els canvis que hi ha hagut en la mobilitat a les ciutats.

R120: Entrada prohibida a vehicles en funció del distintiu ambiental

Un altre senyal de nova incorporació és el que impedeix l'accés a alguns vehicles per criteris ambientals. Les condicions s'especificaran en un panell o cartell complementari.

R422: Baixar i continuar a peu

Senyal nou, que indica l'obligació dels usuaris de ciclomotors de continuar la ruta a peu.

S1b: Carretera multicarril

Senyal que indica el començament d'una carretera amb més d'un carril i, per tant, l'aplicació de les normes de circulació corresponents a aquest tipus de via.

S1c: Carretera 2+1

Senyal nou que assenyala l'inici d'una carretera 2+1. Són les vies de tres carrils que permeten circular en tots dos sentits.