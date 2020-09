Els narcopisos al Raval no desapareixen

Un dels temes més comentats aquests dies és l'augment de narcopisos al Raval i de l'augment de l'ocupació també és una de les coses que també li preguntarem per part de la visió del veïnatge el Santi d'Acció Riera Baixa. Els Mossos d'Esquadra diuen que només reconeixen dos narcopisos a la ciutat Vella, però hi ha més de dos pisos possiblement en els que es fa aquest trepitjat de drogues.

Santi: Si, la gent d'Acció Raval què fan una feina bona sobre això, han localitzat 27 confirmats i uns 13 que estan per confirmar, el que passa és que els Mossos diuen dos, perquè diuen que un narcopís on es ven i es consumeix, però bé narcopís diga-li punt de venda de droga a pisos que és gairebé el mateix, només canvia que consumeixen dins o fora, per això segons els Mossos només diuen que hi ha dos.

Quina és la situació ara? L'acció policial va aconseguir tancar uns quants no?

Santi: sí però clar, els narcos actuen de la següent manera... Ells tenen pisos ja ocupats que es diuen "pisos dormidos", en el moment que els mossos tanquen un pis ja tenen un altre obert, mentre segueixi havent-hi pisos buits seguirà aquesta situació.

En aquests mesos problemàtics heu notat que han augmentat les ocupacions al barri?

Santi: en el barri n'hi ha de fa molt de temps, precisament perquè tenim un 30% de la població que està en risc d'exclusió social i no poden pagar un pis i molta gent com a solució acaba ocupant un pis. Haurà augmentat potser per aquesta situació que estem vivint.

Quines pautes serien les correctes per solucionar-ho?

Santi: contra els narcopisos és fàcil, si la propietat d'un pis està abandonada, haurien d'expropiar el pis a gent que realment ho necessita.

Com està la situació social ara mateix?

Santi: el barri està bastant fotut, s'està donant menjar a certes famílies. S'està donant una cobertura a 700 famílies del barri.