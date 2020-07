Els mossos de Sant Boi de Llobregat obligats a aguantar altes temperatures a la comissaria

El passat 14 de juliol, el Servei de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat les anomalies i l’incompliment de la normativa en matèria de temperatures, que es veuen obligades a aguantar les persones membres del cos de mossos d’esquadra destinades a l’Àrea Bàsica Policial de Sant Boi de Llobregat.

En un escrit adreçat a la responsable de Gestió Tècnica d’Infraestructura de cossos operatius del Departament d’Interior, l'organització sindical ha denunciat que en alguns casos, les temperatures interiors superen àmpliament els 32 graus, quan aquestes haurien d’estar compreses entre els 17 i els 27 graus.

Així mateix, també s’ha denunciat l’escassa eficàcia que tenen sobre aquesta qüestió els aparells que s’han col·locat supletòriament i de manera autònoma, ja que ni tant sols poden subministrar frigories per superfícies que oscil·len entre els 15 i els 20 metres quadrats.

SAP-FEPOL ha recordat que amb l’actual escenari de pandèmia que patim és de vital importància mantenir en bon estat els sistemes de refrigeració i ventilació per fer front a la crisi sanitària originada per la COVID-19.

A més del problema amb les temperatures i humitat, en el mateix escrit la nostra organització sindical ha aprofitat per denunciar altres deficiències detectades en aquesta comissaria, com per exemple les filtracions d’aigua de pluja les quals han provocat, que faci més de quatre mesos que no funciona l’ascensor de l’edifici.

Els Mossos detecten a 159 lladres multireicidents actius a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detectat a 159 lladres multireincidents que actualment estan en actiu a la ciutat de Barcelona, dins del nou dispositiu Tremall per a combatre els robatoris violents, presentat aquest dijous pel conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch.



Li han acompanyat el comissari cap de la Regió Metropolitana de Barcelona, Carles Anfruns, i el cap de la Divisió de Recerca Criminal de Barcelona, Joan Carles Granja, que han explicat que la mitjana d'edat d'aquestes persones és de 26 anys, la majoria són homes (143) i acumulen l'11% dels robatoris comesos a la ciutat.

En el que va d'any, el lladre que acumula més detencions de la llista ha aconseguit les 25, i el segon i el tercer tenen 16.