Els mossos farts de ser assenyalats sempre com a culpables

Barcelona ha decidit cancel·lar la reunió ordinària de la Junta Local de Seguretat que s'havia de reunir en plena setmana marcada per les protestes per la llibertat de Pablo Hasèl.

Segons fonts de l'Ajuntament, la trobada, que estava prevista per a aquest dijous, s'ha desconvocat perquè tenia com a objectiu tractar les dades de seguretat del 2020 i no es volia "contaminar" amb les incidències pels aldarulls, encara que es preveu fixar-la properament. Les mateixes fonts apunten que si es creu convenient se'n podria convocar una d'extraordinària.

Collboni ha reclamat una reunió urgent de l'òrgan, que integra membres de l'Ajuntament, dels cossos policials i de la Generalitat. Per al tinent d'alcalde cal que el Govern expliqui "les decisions preses fins ara i les previsions per a més endavant".

Crítiques al Govern

Segons ha assegurat, "els responsables de seguretat pública no estan donant suport explícit" als cossos de seguretat. Collboni ha demanat als responsables de seguretat pública de Catalunya que "facin la seva feina, exerceixin la seva responsabilitat política i diguin com garantiran que els ciutadans puguin anar lliurement per la ciutat i els comerciants puguin obrir les persianes". Segons creu, a Barcelona s'està vivint "vandalisme" per part "d'una minoria radical i violenta que vol imposar un relat".

"Les compareixences o incompareixences dels membres del Govern clamen al cel. En qualsevol situació similar en un país normal el president i el conseller d'Interior haurien sortit públicament a dir el que diem molts: és intolerable la violència i cal restablir l'ordre públic i la seguretat als carrers", ha assegurat Collboni. El tinent d'alcaldia ha advertit que en cap cas es pot ser "tebis o tímids" en la condemna de la violència i en la defensa dels Mossos.

Justament aquest dilluns a la tarda el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha fet una compareixença on ha defensat la tasca dels Mossos i ha fet una crida a la calma perquè, segons assegura, els aldarulls "no són llibertat d'expressió ni de manifestació".

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC de mossos "portem set nits consecutives de rebomboris consecutives i el que més em sorprèn és que sembla que tota la culpa és del cos de mossos d'esquadra i que només importa el canvi de model policial per a la classe política." ens diu Palacio.



I es queixa de que no surt tota la informació que ha de sortir a la premsa "El que no ha sortit en premsa és que es va intentar cremar una furgoneta de la brigada mòbil amb els agents dins. Això no es diu en premsa." diu Palacio"El conseller ha demanat disculpes. Si hi hagués una mala praxi nosaltres som els primers que no volem a algú així però, a veure, si 3.000 persones ataquen a un dispositiu d'un centenar s'hauran de defensar." conclou.