Els mossos alerten de la proliferació de falsos inspectors del gas

Una de les estafes més comunes és la dels falsos revisors de gas. Els Mossos d'Esquadra han alertat a través de les xarxes que en un mateix dia van detectar tres casos a l'Eixample de Barcelona. Els lladres van robar joies i diners a persones d'edat avançada. Amb l'excusa que han de revisar el gas, els lladre entren a les cases i roben els objectes de valor i els diners. Avui parlem amb el Raul Rodríguez, que és el president del Gremi d'Instal.ladors, que ens parla de com aquestes estafes continuen estant entre nosaltres any rera any: “És una xacra que és difícil d'eliminar. El que sempre hem dit és que la informació és la millor de les armes per lluitar contra aquests fraus. Al final és el que hem fet, perquè des del 2018 hem col.laborat intentament amb Mossos per fer arribar tota la informació necessària per evitar aquestes estafes. Aquests falsos inspectors el que fan és suplantar la identitat de les persones que han de fer aquestes inspeccions obligatòries. I és que els usuaris estan obligats a fer inspeccions periòdiques de gas cada cinc anys. El que fa la companyia distribuiora, que en el cas majoritari de Catalunya és Nedgia, és enviar una carta, i una vegada es rep aquesta carta el titular té 45 dies per contactar amb una empresa instal.ladora de confiança, o bé la inspecció passarà a través de la companyia distribuidora. Cal tenir presents detalls que són molt importants: Mai es paga res en metàl.lic, ni a través de targeta. Sempre aquestes inspeccions es paguen a través de la factura del gas, indepenentmente de l'empresa que tinguem contractat. Mai hem d'abonar res. I hi ha un altre cosa que és de sentit comú: No obrir la porta mai a persones desconegudes. Si algú es presenta casa, i desconeixem quina és la seva activitat, no sabem qui és, no hem rebut cap carta de la compayia del gas... doncs no obrim la porta. Ningú li tallarà el gas. Davant qualsevol dubte no obrir la porta.