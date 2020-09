Els MIR amenacen amb una nova vaga la setmana que ve de cinc dies si no obtenen millores formatives i laborals

Més de mig miler de metges interns residents (MIR) s'han concentrat davant del Departament de Salut en la segona jornada d'una vaga de tres dies als hospitals i centres d'atenció primària per reclamar millores formatives, laborals i retributives.

El portaveu del comitè de vaga, Àlex Mayer, ha anunciat que han registrat una nova petició d'aturada, de cinc dies, per la setmana que ve per si no obtenen respostes concretes a les reivindicacions. Mayer ha assegurat que des del comitè tenen voluntat de negociar i que les seves peticions, com que se'ls garanteixi un temps de formació o un increment de sous mileuristes, són "justes". Segons les primeres dades dels organitzadors, el seguiment de l'aturada és del 90%.

Vestint les bates blanques que distingeix el col·lectiu sanitari, centenars de MIR s'han concentrat a les portes del Departament de Salut en la protesta central de la segona jornada d'una vaga prevista per tres dies.

Els metges en formació, amb el suport del sindicat Metges de Catalunya, que és qui ha convocat la vaga, han brandat cartells de denúncia de la seva situació, amb missatges com "La nostra vocació no justifica l'explotació", "Prou metges 'low-cost'", "Necessitem els teus aplaudiments ara" i "Sense residents, no hi ha sanitat".

"Som un col·lectiu que està en peu de guerra per demanar unes millores que considerem que són justes i esperem que trobem algú a l'altra banda disposat a negociar i a arribar acords per millorar les condicions, que és el que necessitem nosaltres, però també el sistema, ja que nosaltres som els especialistes del futur", ha raonat Mayer a La Linterna Catalunya.

El portaveu del comitè ha explicat que han registrat una nova vaga que creuen que serà necessària "sempre i quan no hi hagi voluntat de negociar".

"No volem estar de vaga, perquè estem perdent formació i sou. Volem una solució, que és de mínims, no estem demanant res extraordinari", ha assenyalat Mayer, altaveu en mà, després que els representants del comitè de vaga hagin mantingut una breu reunió a Salut per demanar la mediació en les eventuals reunions amb l'Institut Català de Salut (ICS) i les patronals.

Paral·lelament, els MIR han organitzat fins dimecres diverses concentracions davant dels hospitals a Lleida, Tarragona i Girona.

Els participants a la concentració també han protestat pels serveis mínims decretats pel Departament de Treball i consideren que aquesta decisió mostra que són personal "estructural". "Han reconegut que el sistema sanitari català no s'aguanta sense tots i cadascun dels seus residents", ha clamat Mayer, mentre els participants han entonat "No hi som tots, falten els de guàrdia".

"Treballador precari"

Els MIR i el sindicat Metges de Catalunya denuncien la "degradació" que pateix el sistema de formació, sobretot arran de les retallades aplicades a partir del 2010.

En aquests anys, alerten un manifest escrit, "s'ha anat produint una progressiva reducció de la formació i un augment de la prestació de serveis assistencials", de manera que la figura del metge en formació ha evolucionat cap a la del "treballador precari".