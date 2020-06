Els metges esperen que la compensació per la covid sigui un “primer senyal” per millorar les seves condicions

El sindicat mèdic Metges de Catalunya ha celebrat “l’esforç” del Govern per compensar a la nòmina d'agost els professionals sanitaris que han treballat a la “primera línia” contra la covid-19 però ha esperat que sigui un “primer senyal” de la “voluntat política” de l’executiu català per “millorar les pèssimes condicions salarials dels facultatius i revertir les retallades que s’arrosseguen des del 2010”. L’organització espera que aquesta gratificació econòmica “que no s’ha negociat amb els sindicats” no es quedi en un “fet aïllat” i sigui l’“inici d’un camí que condueixi a la dignificació de les retribucions mèdiques retallades prop d’un 30% en els darrers 10 anys”.

En aquest sentit, Metges de Catalunya veu “amb bons ulls” l’anunci de l'executiu de destinar una partida extraordinària els propers dos anys per “compensar el sobreesforç que hauran de continuar fent els professionals de la medicina” en la nova etapa de la covid-19, però adverteix que, “en cap cas, aquests plusos arraconaran la reivindicació de recuperar la retallada salarial que ha patit la professió”.

D’altra banda el sindicat sanitari recorda al Govern la “necessitat urgent” d’iniciar en paral·lel un procés de reconstrucció del sistema sanitari per adaptar-lo a les noves necessitats, “que tingui en compte el criteri facultatiu i inclogui una major injecció de recursos materials i humans”.

"si això va en la bona direcció benvingut sigui, si no podríem tenir una hecatombe." Explica Josep Mª Puig, secretari general de Metges de Catalunya, "L'accions del govern han d'anar cap a la recuperació econòmica. Sota el meu punt de vista encara no ha aflorat el trauma de la pressió de la pandèmia, el veure morir a la gent a una velocitat terrible. Això aflorarà i s'unirà a les reivindicacions. Pot ser una bomba cap a finals d'any." explica Puig.

Del tema de les denúncies posades per actuacions incorrectes del personal sanitari ens diu això "És impossible descartar que no hi hagi hagut una actuació que no hagi estat la correcta, però ha estat anecdòtica. Buscar ara si alguna d'aquestes actuacions no ha estat l'adequada en una situació de tanta pressió i estrès és gairebé convertir-ho en una caça de bruixes." Conclu