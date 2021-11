Els metges diuen prou a les jornades de feina interminables

El Sindicat de Metges de Catalunya iniciarà les properes setmanes una campanya per demanar als facultatius d'hospitals i de centres d'atenció primària que deixen de fer hores extre i es limiten a cumplir amb les hores que s'estipulen als contractes de treball. Volen acabar amb una situació en la que, diuen, hi ha metges que treballen fins a 100 hores setmanals. El secretari General de Metges de Catalunya, el Xavier Lleonart ho ha descrit com una situació de semi-esclavatge: “Si tenim en compte que renunciar pràcticament a la vida familiar, a la vida social, per estar fent jornades interminables de treball, a més a més forçades per les administracions, sense possibilitat de fer res més que no sigui treballar... jo crec que no és exagerat parlar de semi-esclavatge”. Li preguntem al doctor Lleonart perquè no es contracten més metges: “L'administració diu que no en troba. El que passa és que també és cert que no fa cap esforç per trobar-los. Si tens un dèficit de determinats professionals, intentes ser atractiu per aquests professional, i això no s'està fent. La resposta la tenim d'una forma molt clara en el nostre entorn: Els professionals mèdics estan molt millor tractats a altres països que al nostre, i és normal que molts professional, especialment els joves, no contemplen com a possibilitat quedar-se a Catalunya. Calculem que necessitem ara mateix 1000 professionals, només als CAPS. Els càlculs es fan ràpid: Si entenem que el promig de jornada que fa normalment un metge, en el sistema públic de salut, està entre 60-65 hores setmanes... això vol dir que està fent un 50% més d'hores de les que li corresponen. Això vol dir que necessitem, tirant baix, un 50% més de metges dels que tenim ara disponibles. 1 de cada 3 metges pateix el síndrome del treballador cremat, i això no és bo per ningú. El problema és que en aquesta situació el professional es troba sol i desprotegit.