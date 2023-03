Els metges cobraran més diners si accepten atendre a més pacients

Els metges d'atenció primària de Catalunya diuen que cobraran un complement d'enrte 5.700 i 19.000 euros bruts anuals si voluntàriament accepten atendre a més pacients, segons un acord entre el Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya a la reunió de la mesa bilateral creada arrel de la vaga de metges de gener. En parlem amb el secretari general del sindicat de metges de Catalunya, el senyor Xavier Lleonart, qui ens explica que: “Voldria afegir que en aquesta taula s'ha establert que aquest complement que es pagarà a aquells metges que facin aquest esforç, però això no és la solució, ni molt menys. Però si que entenem que és una de les solucions que es pot articular per poder millorar el sistema, mentre redissenyem el com s'ha de fer una millor atenció a la ciutadania. Per altre banda també vull dir que aquest complement, sovint el que farà serà reconèixer aquella activitat que ja estan fent molts professionals i que fins ara no estava remunerada. És una de les coses que calia fer, era necessari que els companys que porten fent un esforç extra durant molt de temps, s'han de veure recompensats. L'atenciò primària té problemes molt greus, i aquesta no és la solució màgica, però si que pot ajudar. Hi ha una manca important de metges, un volum important que estan a punt de jubilar-se, i no tenim el nivell de reposició que seria desitjable. Però el que és encara més sangrant és que bona part dels metges que hipotèticament podrien cubrir o substituir aquests metges que es jubilen, no els hi resuta atractiu continuar en el sistema sanitari públic i marxen, o bé a altres països, al sistema privat... i això és el que hem d'aturar i acordar mesures per aconseguir que el metge que es forma a Catalunya es vulgui quedar a Catalunya”