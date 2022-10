Els mercats de Barcelona oferiran cada dijous productes d’oferta a preus especials

L’increment dels preus s’ha notat especialment en els productes d’alimentació i en el cost del cistell de la compra. Coincidint amb aquesta situació, la Xarxa Municipal de Mercats ha impulsat una iniciativa setmanal per oferir productes d’oferta. S’anomena La cistella dels dijous i arrencarà la setmana del 14 de novembre. Cada setmana els usuaris trobaran una promoció especial: com a mínim s’oferiran dos productes frescos i de proximitat a preus especials. Tot i que l’IPC ha baixat per segon mes consecutiu a Catalunya aquest mes de setembre, el preu dels aliments ha continuat a l’alça. En concret, el menjar i les begudes no alcohòliques s’han encarit un 12,9 % respecte a l’any passat, una taxa vuit dècimes superior a la de l’agost. De fet, aquesta pujada és la més alta de la sèrie històrica, és a dir, des del 1988. Una estona de compres tranquil·les, cada dimecres

Una altra de les iniciatives que es durà a terme a partir d’aquesta mateixa setmana és la de les Hores tranquil·les. Tots els dimecres, de 10 a 12 h, es reduirà la intensitat acústica i lumínica dels mercats de la ciutat. L’objectiu és afavorir l’estada per a les persones especialment sensibles als sons i als llums. Per exemple, persones amb trastorn de l’espectre autista o amb algun tipus de necessitat especial.