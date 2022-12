Els menors de 60 anys ja poden posar-se la quarta dosi de la vacuna de la covid

Les persones menors de 60 anys que ho vulguin i no tinguin factors de risc ja poden posar-se la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19.

La Comissió de Salut Pública, on hi ha representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, considera que no hi ha contraindicacions i ha obert la porta que s'administri el fàrmac a qui ho demani.

Aquesta petició es pot fer per raons administratives o altres motius, ja sigui viatges, feina o convivència amb persones en condicions de risc.

Fins ara, la segona dosi de reforç estava destinada únicament per a persones de més de 60 anys i personal de risc.

A Catalunya es va començar a administrar al setembre al més grans de 80 anys i, a l'octubre, va començar l'administració d'aquesta segona dosi de reforç juntament amb la vacuna de la grip, una a cada braç.

Des del 17 d'octubre, l'administració de la quarta dosi també es fa a persones amb malalties cròniques o factors de risc, amb immunodepressió o les persones embarassades o que han parit els últims mesos.

Vacuna pediàtrica per a menors de 5 anys

Amb l'actualització de l'estratègia de vacunació per la covid-19 d'aquest dijous, el ministeri i les autonomies també han aprovat recomanar la vacuna pediàtrica (que s'està administrant a infants entre 5 i 11 anys) a les criatures d'entre 6 i 59 mesos que tinguin condicions de risc.

Crida a completar la pauta de vacunació

El missatge principal que ha volgut donar la Comissió de Salut Pública és la necessitat que es posin la quarta dosi les persones vulnerables, és a dir, les més grans de 60 anys, els usuaris de residències, el personal sanitari o els menors de 60 anys amb factors de risc o immunodepressió.

Segons les últimes dades del ministeri, poc més del 55% de la població s'ha posat la primera dosi de reforç contra la covid, mentre que la segona s'ha administrat amb prou feines a la meitat de les persones de més de 60 anys.