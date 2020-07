Els inspectors de treball diuen que és impossible controlar tots els ERTOS

Cinc mesos després dels primers Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, els ERTO han entrat en la fase de revisió. Controlar-los tots és impossible, diuen els inspectors de treball, que fa un mes que van intensificar les visites per detectar irregularitats.

De moment, han trobat frau en un 10% dels expedients verificats, segons la Unió Progressista d'Inspectors de Treball. Les gestories demanen comprensió davant d'una campanya que "sembla que vagi a fer mal", apunta el Col·legi Oficial de Gestors Administratius, que aprofita per reclamar canvis a Hisenda de cara a la renda de l'any que ve. El control dels ERTO ha començat amb errors encara pendents de corregir a les nòmines del SEPE, que diu que ja està pagant la prestació per fills.

Alguns afectats per un expedient temporal no han cobrat res des del març. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) continua treballant per esmenar aquests errors sense una data fixada per corregir-los tots.

De moment, l'organisme diu que ja està pagant el complement per fills, tot i que sindicats afirmen que alguns afectats continuen sense rebre-la.

A mitjans d'abril, quan hi havia 700.000 catalans inclosos en un ERTO, el Ministeri de Treball va informar que el SEPE reconeixeria d'ofici l'augment de la prestació per fills, cosa que implica que el topall de 1.098 euros que es pot cobrar s'elevi fins als 1.245 euros si es té un fill i 1.411 si se'n tenen dos o més.

El servei estatal d'ocupació assegura que aquests plusos per tenir fills a càrrec s'estan posant al dia i que en un mes estaran "regularitzats i amb efectes retroactius" a Barcelona.

El SEPE té un equip de 45 funcionaris dedicats a fer aquestes transferències, segons la mateixa font. Fonts del Ministeri de Treball han confirmat que aquests plusos ja s'estan pagant en tot el territori estatal, inclosa Barcelona.



Silenci administratiu

Durant aquests cinc mesos, la Inspecció de Treball ha detectat ERTO fraudulents, per exemple, d'empreses que havien presentat un expedient, obligaven la plantilla a treballar o a fer més hores de les que tocaven però també d'ERTO que no complien amb les condicions de força major.

Durant aquesta campanya, el cos també haurà de fer "d'inspectors de sanitat perquè podran sancionar per incompliment de mesures de prevenció de la covid-19, com distància de seguretat o la falta de gel hidroalcohòlic." explica Mercedes Martínez, portavoz de la upit.