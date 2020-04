Quan es compleix un mes d’ençà dels primers casos declarats de coronavirus als centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, s’ha fet un recull de dades de les darreres setmanes. A l’Hospital Comarcal de Blanes hi ha hagut 184 pacients hospitalitzats, als quals se’ls va fer el test PCR. El 52% d’ells, 96 pacients, han donat positiu, mentre que els 88 restants han donat negatiu.

Per la seva banda, a l’Hospital de Calella hi ha hagut 319 pacients hospitalitzats i, d’aquests, en la prova de detecció del coronavirus van donar positiu 109 casos, de manera que representa un 34% del total. Amb aquestes dades, es conclou que la incidència de casos ha estat superior a la Selva Marítima que no pas a l’Alt Maresme.

Un total de 48 pacients crítics per la COVID-19 a Blanes i Calella

Dels 96 pacients positius ingressats a Blanes, un total de 28 persones van requerir ventilació mecànica, mentre que dels 109 positius de Calella, van necessitar-ne 20. Tant l’Hospital Comarcal de Blanes com l’Hospital de Calella són centres de nivell 1, que no disposen d’Unitat de Cures Intensives. Per això es van haver d’adaptar les instal·lacions donar l’atenció requerida a aquells pacients més crítics que no podien ser derivats a altres centres més especialitzats per l’augment de casos.

Es van modificar les àrees quirúrgiques i de reanimació dels dos centres per poder atendre aquells casos més greus, permetent d’aquesta manera donar resposta a tots aquests pacients. Pel que fa al nombre de pacients que han rebut l’alta, a l’Hospital Comarcal de Blanes se n’han registrat 61, dels quals 51 han anat al seu domicili, i 10 a l’Hotel Salut habilitat a Calella.

Per la seva banda, a l’Hospital de Calella han rebut l’alta 62 persones, 50 de les quals van anar a casa seva i 12 a l’Hotel Salut. També s’han realitzat trasllats de pacients de més gravetat a d’altres centres més especialitzats: a l’Hospital Comarcal de Blanes s’han fet 23 trasllats, mentre que al de Calella se n’han fet un total de 16.

El nombre de defuncions per la COVID-19 als centres hospitalaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és de 27 persones: 17 a l’Hospital Comarcal de Blanes i 10 a l’Hospital de Calella. Fins a dia d’avui, a 528 professionals dels diferents centres de la Corporació se’ls ha fet el test PCR: 128 han donat positiu, dels quals 78 continuen en aïllament, i 50 ja s’han tornat a incorporar a la feina.