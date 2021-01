Els hospital catalans tensats al màxim

El Departament de Salut preveu arribar a 900 persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) per covid en les properes setmanes, segons ha explicat el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.

Amb els malalts d'altres patologies s'arribaria a entre 1.200 i 1.300 crítics. Comella ha afirmat que aquestes previsions són en base a la situació actual però ha alertat que si hi ha alguna alteració "la situació de desbordament seria una possible realitat".

Ha assegurat que la situació assistencial d'aquesta tercera onada "no tindrà res a veure amb la de la segona" sinó que "s'assemblarà més a la primera". Així ha reconegut que es pot arribar "al límit" del sistema i que se'n ressentiran les operacions ajornables.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Xavier Lleonart, secretari general de metges de catalunya "Les dades que em fan arribar diuen que la situació varia per territoris però que en general està molt pressionat. Unitats d'UCI gairebé completes amb els conseqüents ajornaments d'operacions no urgents per falta de llits UCi" ens explica el secretari general de metges de Catalunya "La setmana que ve es preveu que arribem al punt àlgid dels ingressos".

Personal en espera tensa

Xabier Lleonart ens parla dels professionals dels hospitals i en explica que "el personal està en una espera tibant, és una ansietat anticipativa. Ja sabem què és el que se'ns ve damunt i ningú volia tornar a viure-ho" ens diu i afegeis que "d'altra banda el personal té una sensació de menystinc per part de les administracions. Els organismes estan cuidant molt poc als seus professionals"



Cert que els hospitals estan equipats però "Diguem que les administracions s'estan preocupant d'equipar-nos però no de cuidar als seus professionals. Això a la llarga provocarà una greu crisi de professionals que repercutirà de manera greu en la qualitat assistencial. Estem a la cua en retribucions i tot això ens passarà factura" conclou el secretari general de metges de Catalunya.