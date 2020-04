Els floristes doblen la previsió de vendes de roses:més de 500.000 roses venudes

El Gremi de Floristes de Catalunya fa una valoració molt positiva de la jornada de Sant Jordi. Pràcticament s’ha doblat la previsió de vendes. Hem tancat el dia amb una xifra que supera les 500.000 roses venudes.

La previsió dels encàrrecs anticipats ha facilitat que les floristeries poguessin adaptar la comanda i incrementar la compra final als majoristes. El sostre de venda estava en la distribució a domicili: Estem molt satisfets de la resposta ciutadana i la professionalitat dels floristes, no ens consta cap incidència pel que fa al repartiment, assenyala Joan Guillén, President del Gremi.

10.000 roses repartides en diferents accions solidàries

Durant la jornada d’avui, el Gremi ha coordinat el repartiment de 10.000 roses. Amb TMB hem impulsat un homenatge a la gent gran i a primera hora s’han repartit roses en tots els seients reservats per la gent gran a metro i autobusos de Barcelona.

També hem deixat 5.000 roses a l’Hospital Clínic i 3.000 a l’Hospital de Bellvitge en representació dels col·lectius sanitaris que vetllen per la nostra salut. Agraïm la col·laboració de Mercabarna, Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya i l’Associació Amics del Kitty’s.

L’acció ha comptat amb la col·laboració del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya i de Mercabarna, que han coordinat juntament amb el Gremi de Floristes la recopilació de roses de producció local del Maresme.

Els floristes es queden sense roses per Sant Jordi, desbordats per l’èxit de la campanya Rosa de Sant Jordi a casa

D’altra banda, el Gremi agraeix el suport de ciutadans i col·lectius a la campanya #rosadesantjordiacasa. La resposta ha superat totes les previsions: la majoria de floristes que participaven en l’entrega de roses a domicili, el dia 21 d’abril a la tarda van exhaurir existències.

Des del Gremi creiem que vam saber captar el que suposa Sant Jordi, l’emoció de viure aquest dia amb la rosa i el llibre, però el respecte de les mesures sanitàries, la distribució i la mancança de roses pel tancament dels mercats han provocat que no poguéssim arribar a tota la demanda. Agraïm l’esforç i professionalitat de tots els floristes que han treballat molt per atendre el màxim de peticions, i emplacem a tothom al 23 de juliol, per celebrar Sant Jordi al carrer, amb roses i llibres. Des del Gremi ja estem treballant per aquesta cita.

Molta emoció entre els repartidors, que entregaven les roses, els floristes que rebien els missatges i els ciutadans que esperaven la rosa a casa.

Malgrat tot la temporada, incloent les previsions del 23 de juliol, no serà la mateixa, un Sant Jordi normal es venen 7 milions de roses, aquest mig milió.