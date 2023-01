Ser celíac amb el preu dels aliments disparats

L'encariment de la compra està afectant especialment l'economia de les persones celíaques. El quilo de farina, que ara costa 1,44 euros, val gairebé 4 euros si és sense gluten "Si no tens un nivell mitjà-alt és insostenible i s'ha de menjar". No hi ha cap ajuda directa i que tot s'ha encarit molt. Des de l'Associació Celíacs de Catalunya han obert una línia de donacions per comprar aliments sense gluten durant el Gran Recapte. I és que el Banc dels Aliments rep el doble de demandes de persones celíaques amb dificultats econòmiques. "Menjar sense gluten és la nostra medicina, no hi ha tractament ni una píndola màgica; si no ho fem, els nostres budells se'n ressenten i pots tenir greus conseqüències de salut" explica Irene Puig de l'Associació Celíacs de Catalunya.

Crida a fer donacions per al Banc dels Aliments

Des de l'Associació Celíacs de Catalunya alerten que s'han disparat les demandes de celíacs que no arriben a final de mes. "Si abans ja patien, ara encara més", detalla la portaveu, Irene Puig. De fet, el Banc dels Aliments ha doblat aquest perfil d'usuaris respecte a altres any. Segons la portaveu, "això demostra que no és una percepció sinó que realment hi ha gent té aquestes necessitats". Per això, han obert una línia d'ajuts econòmics que serviran per comprar aliments sense gluten per al Gran Recapte que comença aquest cap de setmana. D'aquesta manera, s'asseguraran que aniran destinats a les persones que ho necessiten. Les donacions es poden fer a través del seu web, celiacscatalunya.org.

Puig també admet que estan preocupats perquè ja hi ha persones que els diuen que no poden assumir l'encariment: "Sempre els demanem que prioritzin seguir la dieta i el que fan és optar per menjar els aliments naturals que no tenen gluten i descarten els que no ho són, com farines, pasta o pa", remarca. No seguir una dieta estricta en aquests casos pot comportar greus problemes com ara limfomes intestinals.

Segons l'informe de productes sense gluten que elabora la Federació de l'Associació de Celíacs d'Espanya, a principis del 2022 l'increment de cost de la cistella sense gluten era un 252% més cara de mitjana i amb productes bàsics que podien arribar a un 700% més si es comparava amb el mateix producte amb gluten.

Des de l'associació lamenten que el govern espanyol hagi descartat un cop més rebaixar el preu dels aliments sense gluten fins a un 4% perquè, segons els han dit, hi ha altres prioritats. Creuen que també caldria posar ajuts directes. Segons l'associació, a Catalunya i Menorca hi ha més de 541.000 persones que pateixen alguna patologia relacionada amb el gluten. Admeten que se senten completament abandonats per les administracions. Malgrat tot persistiran en les demandes: "Seguirem demanant-ho i lluitant", subratlla la portaveu.