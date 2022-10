Els fisioterapeutes celebren la incorporació del servei als Centres d’Atenció Primària de Catalunya

Els fisioterapeutes han celebrat la mesura “llargament esperada” pel col·lectiu de més de 12.000 professionals fisioterapeutes de Catalunya, de la incorporació del servei a l’atenció primària, després que el Departament de Salut hagi anunciat que hi haurà fisioterapeutes a 30 CAP. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha recordat que aquesta és una “demanda històrica” que contribueix “decisivament” a la millora de la salut de la població i que hauria de ser només “un primer pas per universalitzar l’accés a la fisioteràpia”.

L’entitat també desitja que es compleixi el “compromís anunciat” per Salut segons el qual l’any 2023 hi haurà almenys un fisioterapeuta a cada CAP. Per això han manifestat la seva total disponibilitat per treballar amb el Departament de Salut, per fer realitat aquest objectiu, tan necessari per a tothom.

La incorporació de fisioterapeutes ajudarà a reduir les llistes d’espera

A parer del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, l’accés directe a fisioteràpia a l’atenció primària permetrà “reduir la pressió sobre el sistema, posant la ciutadania al centre”, oferint-li els recursos necessaris per millorar la seva qualitat de vida. També contribuirà a reduir llistes d’espera en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat com ara lumbàlgieso cervicàlgies.