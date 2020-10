Els farmacèutics s'ofereixen a descongestionar la primaria vacunant i fent testos

A La Linterna Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el president de la Federació Catalana de Farmàcies, Antoni Torres, i lamenta que "s'hagi obviat l'oferta del sector que, al seu parer, suposa renunciar a 3.200 farmàcies i 9.000 professionals que podrien ajudar a "descongestionar" els saturats centres de primària, centrats en la pandèmia."

En una temporada d'hivern complicada per la coincidència del coronavirus i la grip, el govern espanyol ha volgut concentrar els estocs de vacunes disponibles per la gran demanda mundial i els ha restringit bàsicament als ambulatoris per poder garantir la immunització als grups de risc, és a dir, embarassades, malalts crítics, majors de 65 anys i professionals sanitaris, sociosanitaris i, per primer cop, de l'educació.

El president de la FEFAC reclama "valentia a l'executiu espanyol per aprovar "mesures excepcionals" per permetre als farmacèutics "ajudar el sistema sanitari", de la mateixa manera que ha autoritzat la contractació d'estudiants d'últim curs de medicina o de professionals sense l'especialitat durant l'estat d'alarma." ens explica

Per a Torres, l'aportació de les farmàcies faria guanyar agilitat entre metges i infermeres i rebutja de ple les acusacions de les infermeres que darrere de l'oferta s'amagui un interès econòmic.

Tant l'administració com la infermeria no veuen amb bons ulls que aquesta feina es pugui fer a les farmàcies i veuen una maniobra de promoció d'un negoci que és privat.



"Ser privat no vol dir ser de pitjor qualitat" explica Torres "A més, hem de veure a molts països d'Europa això s'està fent. Potser són millors les farmàcies d'allà? No. Administracions i infermeria posen per davant una gelosia professional a les necessitats del sistema". conclou el president de la FEFAC.