Els farmacèutics catalans, els que menys cobren de l'Estat

Entre els milions de treballadors que han perdut poder adquisitiu durant la pandèmia, un dels més afectats són els farmacèutics de Barcelona. Dispensadors de test d'antígens, recopiladors de positius durant la sisena onada, i el primer filtre en moltes ocasions de l'atenció primària. Els farmacèutics de les farmàcies catalanes estan coberts per un conveni sense renovar des de fa dos anys i amb uns sous que a Barcelona són un 12% inferiors respecte al conveni estatal. Parlem amb Verónica Hernández, Vocal de ASFACAT, Associació profesional i sindical de farmacèutics adjunts i substituts de Catalunya, que ens diu que “el que està passant és que el nostre salari ha anat reduint-se als darrers anys, i en canvi la feina degut a la pandèmia ha augmentant molt. A més la pandèmia també ens ha portat una sèrie de responsabilitats que agafem els farmacèutics. Existeix una gran diferència amb el conveni estatal, i creiem que s'ha de fet una actualització.” Li preguntem a la Verónica pel motiu d'aquesta diferència : “Doncs no t'ho sabria dir, nosaltres fins ara no havíem tingut mai representació a la mesa de negociació, i no sabem tots els motius d'aquestes retallades. S'ha anat fent més gran la diferència amb l'Estat. A més cal tenir en compte que Barcelona és la segona província més cara en quant al cost de la vida, i els salaris són més baixos que a altres llocs. Estem perdent poder adquisitiu. I sembla que no hi ha ningú que es vulgui posar a treballar per canviar aquesta situació. Per això hem creat la nostra associació, que aplega farmacèutics de la província de Barcelona, però també de la resta de Catalunya. Les nostres reivindicacions no són només salarials, també volem, per exemple, blindar hores per poder formar-se i reciclar-se, estar al dia dels nous productes, millorar les pauses per les guàrdies... pensa que ara mateix per una guàrdia de 12 hores fem només 15 minuts de descans.