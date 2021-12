Els experts insisteixen: Les vacunes pels nens són segures

Aquest dimecres va arrencar la vacunació dels infants entre 5 i 11 anys, amb més de mig milió de criatures cridades a inmunitzar-se contra la Covid19. Tot i que fa molts dies que es parla del tema, molts pares i mares encara tenen dubtes sobre la vacuna infantil. Per treure tots aquests dubtes parlem amb el doctor Pepe Serrano que és pediatra i membre de junta directiva de la Societat Catalana de Pediatria, que ens diu que : “Jo els diria als pares que és normal que tinguin dubtes, no ens hem d'intentar enfrontar amb pares ni amb ningú, el que hem de fer és esvair els dubtes que es puguin tenir. Jo el que els diria és que totes les agències regulatòries han donat suport a aquesta vacuna: la FDA americana, la EMA europea, el ministeri de Sanitat a nivell nacional i la conselleria a nivell de Catalunya... totes aquestes agències regulatòries tenen comités d'experts, que són realment experts. És a dir, si han passat aquests filtres, que són molt rigurosos, vol dir que les vacunes són segures i eficaces. Hem de destacar també que la dosi de la vacuna infantil és 3 cops més petita que la dosi dels adults. A més la quantitat de líquid que s'inocula és també sensiblement menor que en els adults. Això es fa per minimitzar els possibles efectes secundaris que puguin haver. S'ha vist que en aquesta franja d'edat, amb aquesta quantitat de component de la vacuna,és suficientment inmonògena per prevenir contra la malaltia. Amb menys quantitat de vacuna tenim els mateixos beneficis.” Li preguntem al doctor què passa amb els nens que han passast la Covid: “Si el nen ha passat la malaltia s'ha de posar una dosi. Es considera que la malaltia és com si fos la primera vacuna. Si el nen no ha passat la Covid, s'ha de posar dues dosis, separades entre elles per 8 setmanes. Al adults es posa la segona vacuna després de 21 dies, i als nens després de 8 setmanes.