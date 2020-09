Els experts adverteixen dels riscos de les actituds antivacunes

Quan ja s'han registrat tres milions de persones contagiades per la COVID-19 a tot el món, i les persones confinades es compten en milers de milions, la comunitat científica treballa contra rellotge per desenvolupar una vacuna que permeti deixar enrere la pandèmia.

«La primera opció per aconseguir interrompre la transmissió de la infecció és sens dubte la vacunació massiva i es fan uns esforços ingents per desenvolupar diferents productes vacunals i avaluar-ne l'eficàcia», explica Xavier Bosch, investigador de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a La Linterna Catalunya.

De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut, hi ha 77 laboratoris que desenvolupen una vacuna contra el virus, i uns altres 6 ja estan en fase d'assajos clínics.

Diferents celebritats ja han començat a difondre missatges que rebutgen la futura vacuna. La rapera britànica M. I. A. i la dissenyadora i influencer espanyola Miranda Makaroff han expressat a les xarxes socials el seu rebuig a les vacunes les darreres setmanes.

Al seu torn, el tennista Novak Djokovic va expressar la seva oposició a la vacunació i a la possible imposició de la vacuna de la COVID-19 per poder viatjar i tornar a la competició en una conversa amb altres tennistes serbis que es va fer pública recentment.

Aquestes opinions no són exclusives d'una minoria de famosos. Una enquesta feta a França el març del 2020 sobre l'actitud davant una hipotètica vacuna per a la COVID-19 va identificar que un 26 % dels enquestats era reticent o s'oposava a acceptar la vacunació.

De fet, França és un dels països en què les tesis antivacunació estan més esteses, segons ha confirmat l'estudi Wellcome Global Monitor. Aquesta anàlisi de les actituds envers la vacunació a tot el món va concloure que, globalment, les actituds antivacunació són minoritàries, ja que 8 de cada 10 persones reconeixen que aquests medicaments són segurs.

Escepticisme vacunal: efectes d'abast global

Xavier Bosch, la recerca del qual va contribuir a identificar el virus del papil·loma humà (VPH) com a agent causal de la majoria de càncers de coll d'úter, coneix molt bé l'efecte que poden tenir les tesis antivacunes en la salut de la població a escala mundial. «En contrast amb el virus de la COVID-19, per als VPH sí que tenim ja vacunes excel·lents, i des d'aquest any 2020 disposarem d'una estratègia mundial de prevenció coordinada per l'OMS. Des de l'inici de les campanyes públiques de vacunació el 2006-2007, estimem que uns cent milions de persones han estat vacunades i disposem de resultats d'eficàcia i seguretat excel·lents», explica l'expert.

No és un problema que se circumscrigui a una única vacuna: «atacar una vacunació en concret acaba afectant la percepció del benefici de totes les vacunes de manera erràtica i impredictible, i el resultat és la creació de bosses d'individus mal vacunats que són el substrat de casos aïllats i de brots futurs», afirma Bosch, que també es refereix als brots de xarampió que han ressorgit a Europa i els Estats Units com un problema derivat de les actituds antivacunació.