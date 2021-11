Els establiments Wala inicien una campanya de recaptació de fons a favor de Càritas

El grup Wala, cadena de botigues d'equipament esportiu, moda i calçat, ha iniciat una nova campanya de recaptació de fons solidaris per tal de col.laborar amb Càritas Catalunya. Es pretén recaptar diners gràcies a l'Arrodoniment Solidari, un nou mecanisme de donació desenvolupat per Worldcoo. Amb aquest sistema, els clients de Wala poden arrodonir l'import final de la seva compra i destinar els cèntims restants a una causa social cada vegada que utilitzen la seva targeta com a mitjà de pagament. La iniciativa pretén millorar la situació de les moltes famílies que viuen en situació de pobresa severa, que des del 2018 han augmentat en un 50%. El nombre de persones amb risc d'exclusió social ja era preocupant al 2018, i la pandèmia ha fet crèixer encara més aquestes xifres. El percentatge de llars que lluiten per arribar a final de mes ja és del 58%, set punts més que ara fa tres anys. Gràcies a aquest programa els clients de Wala podran col.laborar amb Càrites Catalunya amb l'objetiu que famílies en risc d'exclusió social tinguin accés a una alimentació saludable i sostenible. Per fer-ho, Càritas està repartint una targeta bancària de prepagament a les famílies que atén. A la diòcesi de Barcelona, sense anar més lluny, ja són més de 3.000 les llars que s'han beneficiat d'una targeta d'aliments, que no només serveix per dignificar l'accés a l'alimentació de moltes persones, sinó que també és una manera de promocionar el comerç local. Per el moment els clients de Wala ja han fet més de 114.000 donacions a través del sistema d'Arrodoniment Solidari, el que s'ha traduït en més de 56.000 euros recaptats. A través del portal https://wala.worldcoo.com/ es pot obtenir informació ampliada del projecte i fer una donació online.