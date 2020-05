Els empresaris i comerciants de Barcelona Oberta es bolquen en accions solidàries contra lel coronavirus

BCN Oberta és la associació que uneix els eixos comercials i turístics de la ciutat. A La Linterna Catalunya hem parlat amb Núria Paricio, directora de BCN Oberta, sobre les acción solidàries que és fan i la situació de les empreses i negocis pel tancament., "La iniciativa ha estat molt individual, hotels salut, fabricació de màscares, etc. No ha estat ni organitzat ni premeditat." ens explica "Pensem que això calia posar-ho en valor i que la gent ho sabés."



Conforma a la greu crisi que ja està afectant als negocis diu "Necessitem que els crèdits arribin als empresaris, si volem salvar ocupacions cal salvar a l'empresa. Una de les claus ara és l'ajuda de les administracions, s'han d'endeutar, han d'ajudar." conclou.

Aquestes són algunes de les accion fetes pels empresaris i negocis durant la pandèmia:

L’Associació del Passeig de Gràcia va recollir entre tots els seus associats, 3500 parells de guants i 250 mascaretes bàsiques per a donar a la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra en un moment d’escassetat de recursos. Per part d’Òptica Cottet es va fer una donació de material de protecció visual a hospitals de Catalunya i Madrid, així com als Cossos de Seguretat i atenció ciutadana, per garantir la seva seguretat davant el coronavirus. Ortopèdia Almirall, també va recollir més de 5000 kg de material sanitari de donacions de diferents empreses i farmàcies (mascaretes, bates, gels) per a donar a hospitals de Barcelona i província, residències i hotels medicalitzats. Des de Muji, van fer una donació de 1700 mascaretes provinents del Japó a la Guàrdia Urbana de Barcelona, i van cedir també quatre llits a l'hospital de la Vall d'Hebron per al descans dels metges i personal sanitari en els dies que no poden anar a casa o que tenen guàrdies molt llargues.

L’Hotel Cotton House va liderar la iniciativa de reconvertir-se en hotel per albergar a pacients de la Covid-19, adaptant les seves instal·lacions per garantir la màxima prevenció i higiene, fent formació específica per a la protecció de les persones que estan treballant i col·laborant, i amb la contractació de bugaderies especialitzades, empreses de neteja amb alts equipaments de desinfecció. Jose Ma Trenor, propietari de l’hotel, va cridar als treballadors de l’hotel que estaven d’ERTE per si volien donar un cop de mà com a voluntaris. A més a més, el mateix personal de Praktik Hotels, en coordinació amb el Consorci Sanitari de Barcelona, ha estat els responsables de gestionar l’Oficina Tècnica de Coordinació, creada per articular totes les necessitats d’aquest projecte, sent l’òrgan encarregat de rebre i gestionar les peticions d’admissions per part d’hospitals i centres d’atenció primària en aquests hotels.

En aquesta mateixa línia, Hotel Continental també ha tingut obertes les seves portes com a hotel de guàrdia per allotjar a personal sanitari. L’Associació APARTUR ha posat a disposició 200 apartaments turístics per allotjar a famílies vulnerables amb habitatges insuficients per a suportar les condicions de confinament. L’empresa Balsells Zaragoza Gestió també ha posat a disposició apartaments per la zona de Sagrada Família de Sanitat per als professionals sanitaris de l’Hospital Sant Pau i Dos de Maig.

Axel Hotels ha cedit dos dels seus hotels, un a Barcelona i un a Madrid, a les autoritats sanitàries per a qualsevol necessitat mèdica que requereixin. Des del segon hotel de la cadena, Two Hotel Barcelona, han contribuït a l’abastiment urgent de llits per als hospitals de campanya annexes als quatre principals hospitals de Barcelona. I des d’Axel Beach MasPalomas, l’hotel de Gran Canària de la cadena, han elaborat menús per a persones desafavorides, juntament amb la col·laboració en l’entrega de la unitat de Salvament i Emergències @Salva-Emer i amb l’Ajuntament de Villa de Sant Bartolomé de Tirajana.

Gremi d’Hotels ha posat en marxa el projecte “Hotel Salut” posant a disposició de les administracions les instal·lacions hoteleres de Catalunya, per allotjar a aquelles persones que ho necessitin, ja sigui per raons sanitàries, laborals, perquè no puguin marxar del país o d’altres. Així mateix, el projecte té la missió de relaxar la manca de llits als hospitals de la ciutat per poder atendre als afectats per la Covid-19.

L’empresa de tèxtils i roba per a la llar, La Mallorquina, ha col·laborat amb l’Ajuntament de Barcelona en la fabricació de 300.000 mascaretes tèxtils. Altres negocis han col·laborat amb la confecció i donació de mascaretes, com l’establiment d’estètica i bellesa Azalea, la botiga de labors i confecció Colors de Path, que ha confeccionat mascaretes per a CatSalut i per a residències de gent gran, o la botiga d’arranjaments de roba, K’Corte, que va contactar amb un metge de l’Hospital Clínic a qui va subministrar 50 mascaretes que havien confeccionat per al seu equip.

Les persones grans, més vulnerables davant la pandèmia han estat també causa de mobilització social. Per exemple, a les cuines de Grup Sagardi, a Sant Boi de Llobregat, han elaborat cada dia 1200 plats saludables per a que la gent gran no hagi de sortir a comprar, i evitar així el risc de contagi. La campanya ha portat per nom “Cap àvia sense un bon àpat” i ha comptat amb la col·laboració d’un grup de voluntaris que s’ha encarregat del repartiments als diferents domicilis. En aquesta mateixa línia, el propietari del restaurant Cal Màrius, està portant menjar a tres veïns de més de 85 anys que viuen sols, des de que va començar l’Estat d’Alarma. El quiosquer de l’encreuament del carrer Marina amb Mallorca (El Kiosc), ha portat la premsa a casa diàriament a les persones grans confinades del barri. La propietària de Pittier Pa i Cafè, a Sagrada Família, ha col·laborat amb la donació l’estoc d’aliments dels productes no venuts a famílies amb risc d’exclusió social.

Botigues Obertes a la Solidaritat és la iniciativa posada en marxa per Barna Centre arrel de la pandèmia de la Covid-19. Amb visió transversal i àmbit d’actuació de proximitat, busca incorporar a persones i establiments comercials que necessitin o puguin donar suport, així com també connectar projectes ja existents per tal d’arribar a millors resultats en les accions, com ara incorporar a la xarxa informativa a establiments comercials no adherits a l’Associació, per tal de posar a l’abast de tothom informacions i iniciatives que puguin ser útils mentre duri la pandèmia, s’ha facilitat aportacions d’aliments, productes de necessitat, material per fer mascaretes, material escolar per famílies vulnerables per part d’establiments i s’ha col•laborat en la detecció i rescat de persones del barri en situació d’emergència.

L’Agrupació de Comerciants de la Barceloneta (ACIB) ha col·laborat amb la “Xarxa Barceloneta Solidària” creada al barri per a promoure la recollida d'aliments i materials sanitaris per a repartir-los entre els col·lectius de risc. Des d’ACIB, han col·laborat també en un projecte contra la bretxa digital durant el confinament, aportant tabletes per als joves de diferents escoles del barri, per a que poguessin continuar l’aprenentatge durant els dies de confinament. Dins de l’entitat, la Farmàcia Odriozola Maquinista va lliurar mascaretes i gel al centre de gent gran Bertran i Oriola i a l’Hospital del Mar.

Pel que fa a subministres, l'empresa AGBAR ha creat una línia d’ajuda a petites i mitjanes empreses congelant factures i finançant-les sense interessos fins a 6 mesos.

La iniciativa més original ha estat la de l’empresa Amantis, líder a l'estat espanyol en juguets eròtics, que ha donat mil succionadors de clítoris per al personal sanitari, amb la voluntat de contribuir a reduir l'estrès d'aquest col·lectiu professional que en aquests moments es troba al límit de les seves forces físiques i psíquiques, tant dins del seu entorn laboral com a l’exterior.

Sense cap mena de dubte, amb tots aquests gestos i iniciatives solidàries, els comerciants i empresaris de Barcelona Oberta han donat mostra de la seva capacitat d’esforç, superació i resiliència. Tots ells, des del seu àmbit i dins de les seves possibilitats, han volgut aportar el seu gra de sorra acompanyant i donant suport a les persones que més ho necessiten, contribuint a suavitzar la duresa de la situació, i facilitant, a poc a poc, el camí de tornada a la normalitat.