Els efectes econòmics de la pandèmia. Un 70% dels membres de les llars ateses per Càritas no té feina

La pandèmia de la COVID-19 està tenint un impacte sense precedents en l’economia, el mercat laboral i la societat, empitjorant les condicions de vida per a moltes persones que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat, segons el darrer informe “Primer impacte de la crisi de la COVID-19 en les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona”. A Barcelona ciutat hi ha un total de 92.735 aturats, i lluny de tornar a xifres anteriors a la COVID-19, la situació no millorarà a curt termini.



La frenada dràstica de l’economia ha provocat un augment de la taxa d’atur de 26,4 punts percentuals entre els membres de les llars ateses per Càritas. A principis de març, el 40,6% dels membres de les llars ateses per Càritas es trobaven aturats, i l'impacte de la COVID-19 l’ha fet augmentar fins al 67%.

A més, la paralització econòmica i empresarial ha provocat que els ingressos de les famílies s’hagin reduït un 36% des de l'inici de la crisi, però la reducció més important ha estat en les famílies que treballaven en l'ocupació informal, que han disminuït un 73%, mentre que els ingressos de les ocupacions formals s’han reduït a gairebé la meitat.

Aquesta situació afecta en major mesura les llars en situació administrativa irregular, que es veuen obligades a buscar feina en el mercat informal. Són persones que treballen en feines de servei domèstic, cura i acompanyament a menors, majors i dependents, venda ambulant o recollida de residus, entre d’altres, i que no poden accedir a prestacions com la Renda Garantida de Ciutadania o l’Ingrés Mínim Vital per la seva situació administrativa.



Més d’un centenar de persones troben feina durant l’estat d’alarma



Malgrat el context advers, el projecte d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona, Feina amb Cor, no ha deixat de treballar. Així, des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 30 de juny, 105 persones acompanyades per Càritas han trobat feina. D’aquestes, un 28% estan treballant en serveis sanitaris o d’atenció social, i un 24% en feines de manteniment, neteja o consergeria.



Aquest projecte, iniciat l’any 2013, fou la resposta de Càritas Diocesana de Barcelona als estralls econòmics i laborals que deixà la crisi de 2008. “En aquest context d’emergència, és més necessari que mai continuar acompanyant a les persones perquè no perdin l’esperança, i que sàpiguen que malgrat les adversitats, és possible tornar a tirar endavant”, ha indicat Desiréee Garcia, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.

A Feina amb Cor, la persona disposa d’un assessor que el guia durant aproximadament sis mesos, participa en accions grupals en les quals adquireix i potencia les competències, realitza simulacres d’entrevistes i assisteix a diferents sessions on cerca feina de manera activa, constant i autònoma.

Tot i les limitacions decretades per l’estat d’alarma, aquest acompanyament s’ha fet de forma online, amb entrevistes, assessoraments o píndoles de motivació.