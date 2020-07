Els diners dels ertos encara no arriben a moltes families

El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, veu “imprescindible” allargar els ERTO més enllà del setembre. Álvarez ha qualificat les xifres de l'atur de “terribles” i ha dit que caldrà estendre aquesta mesura si “volem mantenir en ralentí un sector (el turístic) que segueix sent molt important en la nostra economia”.

A més, ha dit que en la negociació amb el govern espanyol caldrà també abordar les prestacions d’aquelles persones que estan en ERTO des del mes de març i que a partir de setembre veuran rebaixada la percepció econòmica. “Haurem de mantenir un mínim”, ha insistit.

Per la seva part Núria Gilgado, secretaria de política sindical d'UGT Catalunya ha dit que les xifres de l'atur són especialment dolentes a Catalunya "aquestes xifres són el reflexe de tota la situació desatrossa que ens deixa la pandèmia, el confinament, i una estructura empresarial dedicada als serveis basat en la precarietat i temporalitat. Tot això fa que l'impacte de la crisi sigui molt més fort a casa nostre que a la resta d'Europa. Catalunya és la comunitat a on més ha crescut l'atur seguida de Madrid i València." explica.

L'altra cara són les prestacions dels ertos que encara no arriben a families. "nosaltres a l'UGT hem rebut trucades de moltes incidències però que tampoc poden resoldre perquè els telèfons del sepe estan totalment col.lapsats i no és poden posar en contacte amb ells." en comenta Núria "És normal que al principi hi hagi saturació per l'alta demanda de prestacions però després de passats quatre mesos és difícil d'entendre que no hi hagin posat mitjans per solucinonar-ho".

"A l'UGT hem rebut trucades de families desesperade amb 20 euros al compte corrent i que o cobraven o no menjaven. Afortunadament la majoria d'aquests casos estan solucionats però es cert que encara hi han families que fa quatre mesos que no cobran res o que hi han errors en els ingressos" conclou la secretaria de política sindical de l'UGT de Catalunya.