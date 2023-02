Els consells de Protecció Civil per evitar accidents a les rues de Carnestoltes 2023 pel Carnaval

Protecció Civil té l’ull posat en les festes deCarnaval 2023 perquè concentren moltes persones i habitualment hi ha molts menors i infants que hi participen. De fet, la Direcció General de Protecció Civil posarà en prealerta els propers dies el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per la coincidència de rues de Carnestoltes a diverses ciutats i pobles i per la gran afluència de públic que s’hi espera.

De moment, Interior ja ha publicat un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos i evitar accidents.

Consells per anar a les rues de Carnaval el 2023

Informar-se bé dels llocs per on passarà la rua i conèixer el recorregut.

i conèixer el recorregut. No pujar a les baranes , reixes o altres elements inestables.

, reixes o altres elements inestables. Posar als infants una polsera o targeta amb el nom visible i el telèfon per si es perd.

amb el visible i el per si es perd. Travessar carrers i vies ferroviàries per les zones habilitades .

. Portar aigua per hidratar-se.

per hidratar-se. Portar la documentació a sobre.

a sobre. No recollir caramels del terra en el moment que passa la carrossa.

en el moment que passa la carrossa. Si vas amb infants, dur-los a coll o agafats de la mà.

A banda, es detalla què fer en cas d’emergència, com per exemple trucar al 112 per donar l’avís del que hagi passat. També destaca no fer ús del mòbil, ni enviar fotos ni vídeos, en un espai on hi ha una concentració molt important de persones per impedir el col·lapse de les línies telefòniques.

ambé recorden que és imprescindible actuar amb calma sense córrer ni empènyer. Recomanen dirigir-se cap a les sortides del recorregut pels llocs indicats sense intentar tornar enrere ni aturar-se fins sortir de l’espai de la rua.

Què han de fer els participants de les rues?

Als participants de les rues se’ls demana no manipular elements elèctrics si no disposen d’autorització, no sobrecarregar les instal·lacions elèctriques, deixar espai entre comparses, no fer servir materials amb flama o guspires a prop d’elements inflamables i no llançar pirotècnia al públic, entre d’altres.