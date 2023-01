Els consells de Protecció Civil per evitar accidents durant la cavalcada de Reis

Segons Protecció Civil, els principals riscos d’accident durant les cavalcades es donen durant el pas de les carrosses, així com pel fet d’enfilar-se a contenidors, semàfors o altres elements des d’on poder caure. Per això ha volgut fer una crida, especialment als adults que hi acudeixin amb infants, perquè actuïn amb seny durant la desfilada, i tenir ben presents recomanacions per evitar ensurts. Consells a tenir en compte abans de la cavalcada

Per començar, des de Protecció Civil es recomana assistir ben informat a la cavalcada sobre el desenvolupament de l’acte i el recorregut previst. També de les condicions metereològiques i, a partir d’aquí, abrigar-se o no en consonància, tenint en compte que la cavalcada dura molta estona. Un altre consell és triar un calçat que protegeixi bé els peus per evitar lesions.

En el cas de famílies o grups amb menors, Protecció Civil aconsella explicar-los quins poden ser els riscos i com actuar, així com acordar un punt de trobada per reunir-vos-hi en cas de pèrdua. Si parlem de nens o nenes petits, cal escriure al braç o bé a les polseres identificatives de Protecció Civil un nom i telèfon de contacte d’un adult.

Seny durant la cavalcada

Durant la cavalcada és fàcil endur-se pel desig de veure els Reis d’Orient i la resta de la comitiva i no parar prou atenció al que es fa. Protecció Civil alerta sobretot del risc d’accidents i de caigudes. Per evitar-ho, afirmen, cal respectar les distàncies amb les carrosses, no creuar-hi per davant o pel mig, no intentar pujar-hi, ni agafar els caramels de la calçada amb les carrosses en moviment.

Els petits, millor a coll que sobre algun element de la via pública. Pel que fa als caramels, a més, es convida a no llançar-los contra altres persones del públic o de la comitiva.

En cas d’emergència

Les recomanacions també inclouen una hipotètica situació d’emergència. Primer, la consigna clara de trucar al 112. També una crida a mantenir la calma i prestar atenció a les indicacions dels serveis d’emergència. D’aquesta manera, sortir sense cridar, córrer o empènyer cap a una zona segura o el lloc indicat, tot evitant provocar més alarma.