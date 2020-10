Els cinemes tanquen però les pel·lícules continuen

Aquestes son les pel.lícules que recomana, com cada divendres a La Linterna Catalunya, el Víctor Esquirol, crític de cinema de "otros cines europa".

"BORAT 2"

Després de passar 14 anys fent treballs forçosos, el govern kazakh decideix alliberar al periodista Borat.

L'alliberament porta amb si una condició: Borat ha de viatjar als Estats Units per a lliurar-li un suborn al vicepresident Mike Pence, enmig de les eleccions presidencials de 2020 i la pandèmia de COVID-19.

Segon lliurament de la comèdia rodada en estil de fals documental produïda, escrita i protagonitzada per Sacha Baron Cohen. La seqüela, estrenada exclusivament en la plataforma de vídeo sota demanada Amazon Prime Vídeo, se situa 14 anys després dels fets esdevinguts en "Borat".

Una nota curiosa: al llarg del film apareixen polítics estatunidencs com Mike Pence i Rudy Giuliani, els qui van ser filmats sense saber que les imatges serien utilitzades per a una pel·lícula.

"EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO"

L'any 1969, a Chicago, set persones van ser jutjades després de ser acusades de conspirar en contra de la seguretat nacional.

Aquest fet va portar conflictes socials que van passar a la posteritat en una època de grans canvis en molts nivells del poble nord-americà. El director d'aquest film, basat en la història real de Chicago Seven, és Aaron Sorkin que també és el guionista de la cinta.

Sorkin és conegut per haver guanyat l'Óscar a Millor Guió Adaptat per la pel·lícula "La Xarxa Social" i també haver estat nominat al mateix premi per "Moneyball".

Dóna la coincidència que les dues úniques nominacions als premis més famosos de Hollywood també van ser per històries basades en esdeveniments històrics.

"ON THE ROCKS"

Enfrontada a dubtes sobtats sobre el seu matrimoni, una jove mare i escriptora de Nova York (Rashida Jones) demana ajuda al seu faldiller pare (Bill Murray) per a seguir al seu espòs (Marlon Wayans) en una comèdia agredolça sobre les relacions.