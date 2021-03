Els centres comercials tornen a obrir a Catalunya

El passat dilluns 1 de març va ser la primera jornada en que els centres comercials de Catalunya podien tornar a obrir les seves portes. Víctor García és portaveu dels centres comercials de Catalunya, i amb ell fem balanç d'aquesta primera jornada: “Había muchas ganas de que llegara este día. Después de dos meses consecutivos cerrados en este 2021, y acumulando ya casi 160 días de cierre desde que empezó la pandemia, el sector lo necesitaba. Esperamos que esto sea el principio de la recuperación del comercio en los centros comerciales” I és que tot i que el 85% de les botigues dels centres comercials tenen menys de 300 metres quadrats, no se'ls ha permès obrir. “Nosotros no lo entendemos, y esta es la queja que hemos venido repitiendo desde el inicio de la pandemia. Hay medidas que se toman que son discriminatorias. Hemos sufrido un daño enorme con respecto al resto de tiendas y comercios. Entendemos también que el hecho de cerrar debería ser la última decisión a tomar, y que fuera una decisión que tuviera una contrapartida importante y notable en la gestión de la pandemia, cosa que tampoco hemos visto, ya que la pandemia ha evolucionado positivamente cuando los centros comerciales estaban cerrados.” Bona part d'aquests comerciants son autònoms, que ho estan passant molt malament: “La crisis ha hecho daño a todos, a grandes y a pequeños, pero obviamente la gran mayoría son comercios pequeños que han tenido que sobrevivir con las pocas ayudas de la Generalitat y con préstamos ICO y endeudamiento. Ahora mismo tienen una situación de extrema necesidad para poder recuperar este dinero. Hay que pensar que en los centros comerciales no hay sólo multinacionales. Hay muchas tiendas que las llevan trabajadores que tienen una facilidad limitada de supervivencia. Hoy se ha abierto con un 30% del aforo, y sólo de lunes a viernes. No sería la opción que nosotros más hubiéramos deseado, pero bienvenida sea.