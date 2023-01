Els Bombers, sobre el risc d’incendi dels patinets

Per què hi ha més risc que s’incendiï la bateria d’un patinet que la d’una bicicleta?

La prohibició d’entrar patinets elèctrics no afectarà les bicicletes elèctriques. Mendo ha exposat un motiu pel qual el risc d’incendi dels primers és més alt: “La bateria del patinet està més exposada als cops i a la humitat”. El bomber també ha assenyalat que, més enllà de les flames, el problema són “l’emissió de vapors i fums altament tòxics”.

La mesura es pren després que el 17 de novembre passat un d’aquests aparells va explotar i es va incendiar en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). El 19 de desembre l’ATM ja va acordar que els operadors de transport públic modifiquessin les condicions generals d’utilització dels seus serveis per incloure la prohibició temporal d’accedir amb patinet elèctric tant als vehicles com a les instal·lacions i que comportarà una multa de 200 euros si s’incompleix. Durant aquest mig any s’elaborarà una proposta per regular-hi l’accés.

Els Bombers ja havien alertat del risc d’incendi per la càrrega de bateries elèctriques

Els Bombers de Barcelona ja han alertat sobre els focs causats per les bateries elèctriques dels vehicles, en particular els patinets, i sobretot de nit. Per això, la recomanació que fan és clara: no endollar les bateries quan estem dormint. També demanen prevenció i aposten per la instal·lació de detectors de fum a les llars: “Salven vides”.