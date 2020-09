Els autònoms podran demanar ajuda per baixos ingressos si no superan el salari mínim en l'últim trimestre

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts en consell de ministres l'extensió i l'ampliació dels ajuts als autònoms fins al 31 de gener, després de tancar dilluns un pacte amb les organitzacions de treballadors per compte propi.

A La Linterna catalunya hem parlat amb la Núria Gilgado, secretaria de política sindical d'UGT Catalunya "l'acord és bó i imprescindible en una situació com aquesta, hauria estat preferible estendre-ho més enllà del 31 de gener per si encara l'economia no està funcionant bé." Explica Gilgado.

El decret llei inclou la creació d'un nou ajut pels que hagin de tancar el negoci per culpa de restriccions sanitàries, i també contempla ajuts pels autònoms de temporada.

D'altra banda, el govern espanyol crea una nova prestació per baixos ingressos per als autònoms que no compleixin els requisits per cobrar la prestació perquè tenen una tarifa plana o no hagin cotitzat tot l'últim any. Per accedir als ajuts cal estar afiliat a la Seguretat Social i estar al dia del pagament de quotes.

Segons explica el ministeri d'Inclusió en un comunicat, la nova prestació extraordinària per suspensió d'activitat es dirigeix als autònoms que han d'aturar el negoci per restriccions temporals dictades per les autoritats per combatre la covid-19. En aquests casos, es cobrarà el 50% de la base mínima de cotització, arribant fins al 70% en cas d'autònoms de famílies nombroses.

En aquest període, l'autònom no haurà de pagar les quotes a la Seguretat Social, exoneració que s'estendrà fins al mes següent al que s'aixequi la mesura.

Els que ja cobraven la prestació ordinària per cessament d'activitat durant l'estiu, i durant l'últim trimestre de l'any facturin com a mínim un 75% menys que en el mateix període de l'any 2019, podran seguir cobrant el 70% de la base reguladora. Això sí, la facturació en cap cas podrà superar 1,75 vegades el sou mínim entre octubre i desembre.

L'ajut per baixos ingressos el podran demanar els autònoms que acreditin que en l'últim trimestre del 2020 no han superat el salari mínim.