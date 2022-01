Els autònoms, en peu de guerra contra la nova proposta del Govern

Avui volem parlar del drama dels autònoms. Posarem un exemple: La història d'un home que fa 15 dies va deixar de ser autònom. Calcular cada dia si amb el que facturava arribaria a mileurista era un stress. Mirar tota l'estona el compte corrent a veure si has cobrat, lluitar contra aquells que no et paguen, no tenir vacances remunerades... moltes persones veuen que no val la pena ser autònom. I ara, molts autònoms s'estan organitzant contra una proposta de reforma del govern espanyol per pagar quotes segons els trams de facturació. Una proposta que no satisfà als autònoms ni soluciona les seves preocupacions. L'Elisabeth Bach és presidenta d'autònoms de PIMEC, que ens comenta que : “Hi ha diferents casuístiques, no és el mateix quan una empresa comença que quan ja està avançada. Però si que hi ha molts casos d'autònoms que no aconsegueixen guanyar prou com per poder tenir un sou digne. Aquesta és la discusió que es té al ministeri, quin sou té un autònom. Sí que estem d'acord en que la nova proposta del govern no satisfà ningú. El govern proposa fer 13 trams on s'ubiquen els rendiments nets, és a dir, ingressos menys despeses. I sobre aquest rendiment net hi ha una quota per trams. Tu ara pots triar la quota que vulguis, a partir d'un mínim de 280 euros al mes pots ingressar el que vulguis, però ara hauries de cotitzar la quota que et diu la taula, cosa que fa molt difícil especialment per aquells autònoms que estan en els trams mitjos. Ens agradaria poder dialogar amb el govern i que aquesta proposta es recondueixi cap a una situació més adaptada a les persones autònomes. Per exemple, que no es considerin aquests rendiments nets com a diners que un autònon guanya, perqùe d'aquests rendiments hi ha una part que s'ha de destinar a pagar impostos... Pensar també en què passa si una persona es posa malalta i no factura, doncs semblaria lògic que si no factures no hagis de pagar. En definitiva, donar respostes a les necessitats que tenim”