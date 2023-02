Els API de Catalunya creuen que s’ha donat un primer pas en la lluita contra l’ocupació il·legal

El col·lectiu d’agents de la propietat immobiliària (API) de Catalunya aplaudeix l’aprovació en el dia d’avui de la llei que dóna instruments als ajuntaments per actuar davant l'ocupació il·lícita d’immobles en aquells casos en què aquestes actuacions generin situacions de perill per l’edifici o alteracions de la convivència veïnal.





“En diferents ocasions ja ens hem manifestat al voltant de la problemàtica que envolta habitualment les ocupacions il·legals, a partir de les quals es generen problemes de convivència no tan sols a l’immoble sinó també al seu entorn. Sovint els mitjans de comunicació destaquen l’ús de qualsevol tipus d’estratègia, fins i tot la utilització de menors per part d’organitzacions de caràcter mafiós, que cada cop generen més alarma i rebuig social”, indica Carles Sala, portaveu i responsable jurídic d’API Catalunya.





Tal i como recorden des de l’organisme, els col·lectius de professionals de la propietat immobiliària (COAPI de Barcelona-AIC) impulsen i vetllen perquè els propietaris mantinguin la funció social de l’habitatge, perquè aquest s’utilitzi per a la finalitat per la qual va ser previst i per evitar aquestes utilitzacions anòmales que acaben repercutint negativament en la qualitat de l’estat del benestar. “Sovint, determinats grans tenidors es desentenen d’aquestes ocupacions il·legals perquè la seva titularitat de l’immoble és circumstancial”, assegura l’expert.





“A Catalunya no tenim competències suficients per actuar amb contundència ni per implantar regulacions semblants a les de l’àmbit europeu. Per tant, la Generalitat no pot més que donar passes endavant dins del marc del dret civil català i de la llei del dret a l’habitatge. Necessitem que els ajuntaments, les comunitats de propietaris i altres actors tinguin poder d’actuació per acabar amb aquesta problemàtica econòmica i social que afecta molt a la nostra autonomia, en la qual s’enregistren la meitat de les ocupacions il·legals de tot l’Estat espanyol. Esperem que la constitucionalitat d’aquesta norma que s’aprova avui no sigui qüestionada”, afegeix el portaveu de l’AIC i el COAPI de Barcelona.





“Tot i recolzar aquesta proposta, entenem que és complementària i que ha d’anar acompanyada d’aquelles altres iniciatives que s’han anunciat aquestes setmanes en l’àmbit del legislatiu de l’Estat per a bastir un corpus normatiu que doni seguretat jurídica el més aviat possible per acabar amb aquesta problemàtica que no ha parat de créixer en la darrera dècada. De moment en el context català, la incorporació de tota una sèrie d’esmenes al text proposat ha restat potència al text inicial “Ha faltat valentia per donar confiança a les comunitats de propietaris perquè puguin actuar directament davant els jutjats”, afirma Carles Sala.