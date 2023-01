Els animals provoquen tres de cada deu accidents de trànsit a Catalunya

Els incidents amb senglars són cada vegada més habituals.També s'han agreujat les afectacions en l'agricultura i han augmentat els accidents de trànsit a causa de topades amb aquests animals.

A Catalunya, la població de senglars supera els 200.000 animals, el doble que fa vint anys. Dues terceres parts es troben concentrats en diferents punts de les comarques gironines.

Les afectacions en l'agricultura són greus, amb pèrdues de fins al 15% de la collita. Unió de Pagesos ha demanat mesures urgents perquè, diuen, en alguns punts s'està superant el llindar d'animals per quilòmetre quadrat .Una de les zones més afectades són les comarques de Girona, és la regió que concentra més sinistralitat per accidents amb senglars.

Mètodes complementaris a la caça

Les densitats de senglar s’han triplicat en el conjunt del país en els darrers 10 anys. L’eina que s’ha demostrat més eficaç per controlar aquesta sobrepoblació és la caça. Tot i així, si l’any 2012 es van concedir unes 69.000 llicències de caça, en aquesta darrera temporada se n’han atorgat unes 33.000. D’aquestes llicències, més de la meitat corresponen a caçadors majors de 65 anys i la tendència és que se’n perdin de mitjana uns 2.300 per temporada. Per tant, la capacitat de controlar aquest animal mitjançant la caça disminueix progressivament.

El Pla incrementa el suport al control de les espècies cinegètiques mitjançant les colles de caçadors i incentiva el consum de carn de caça. Es posaran en marxa noves actuacions per protegir els conreus i evitar que els senglars accedeixin a l’aliment. També inclou el desplegament d’un pla d’acció per realitzar les actuacions necessàries per reduir poblacions a cada territori, així com la millora de seguretat en les batudes, el suport als ajuntaments i la creació de taules de cogestió.

El caçador expert, una nova figura que augmentarà l’eficàcia de les batudes

El Pla preveu el disseny i la creació de la figura del caçador expert, com a caçador col·laborador en el control de poblacions. Aquesta nova figura busca tecnificar la caça davant la proliferació alarmant d’algunes espècies cinegètiques i la caiguda constant de llicències de caça.

El caçador expert es preveu que comenci a actuar aquest mateix any i podrà portar a terme actuacions específiques que comportin un cert risc, requereixin major experiència o es situïn en zones complexes. Aquesta iniciativa es realitzarà amb el suport de les entitats representants de les persones caçadores de Catalunya. També es comptarà amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, que amb presència a tot el territori català donarà suport a aquestes actuacions.





Millora de la seguretat de les batudes

Per a la temporada de caça 2022-2023, les societats de caçadors hauran d’informar sobre el lloc i dia que portin a terme les batudes. El DACC incorporarà en l’ordre de vedes (que és el document que marca la normativa per a la temporada següent) aquest requisit per millorar la seguretat de les batudes i compatibilitzar els diferents usos del medi natural.

Amb aquestes dades, el Departament crearà un aplicatiu on es podran consultar les caceres que es porten a terme a Catalunya i, d’aquesta manera, incrementar la seguretat dels usuaris del bosc.

Aquesta millora en seguretat se suma ja al protocol que va signar el Departament mateix el mes de novembre amb els espais naturals de la Diputació de Barcelona i la Federació de Caça per millorar la seguretat en les mesures, que s’anirà implementant en altres zones.

A Catalunya, durant la temporada hàbil de caça de senglar, es poden realitzar aproximadament 500 batudes en un sol cap de setmana i es calcula que, al llarg de l’any, la xifra total és d’unes 13.000.

Suport als ajuntaments per controlar els senglars en zones urbanes

Els senglars cada cop arriben més a les zones urbanes buscant aliment en contenidors de deixalles, a les zones verdes, a les colònies de gats o a punts d’alimentació que aporten els veïns mateixos, una activitat que actualment és prohibida. Per això, i davant aquests nous comportaments dels animals, el nou Pla activarà una sèrie d’accions per gestionar el seglar en zones urbanes i periurbanes. Concretament, es donarà suport econòmic per posar en marxa plans municipals específics per a la gestió del senglar en pobles i ciutats, una campanya amb ajuts econòmics per controlar-ne les poblacions, sovint amb mètodes diferents o complementaris a la caça, i actuacions per a protecció contra accidents en les infraestructures.

Ecologistes, caçadors, pagesos, científics i Administració, junts per cercar solucions

El Departament posarà en marxa les taules de cogestió pel control de danys d’espècies cinegètiques. Cada servei territorial del DACC promourà aquestes taules que podran ser diferents en àmbit territorial, composició i actuacions segons calgui. És un model que replicarà el ja existent amb els danys del conill a les Terres de Lleida, o amb el cabirol a les comarques de Tarragona.

Les taules estaran formades per membres de diferents departaments i unitats de la Generalitat de Catalunya, administracions locals, científics i experts, sindicats i altres organitzacions agràries i grups conservacionistes, entre d’altres. La idea és arribar a consensuar i activar de manera conjunta les mesures que permetin prevenir o aturar els danys.

Amb tot, aquest Pla també vol apostar més per la ciència i el coneixement, treballant en nous mètodes de seguiment i control de poblacions.