Els Amics de les Arts publiquen “Allà on Volia”

Des del passat 10 de març ja podem gaudir del nou disc de “Els Amics de les Arts”. És un treball produït i mesclat pel productor escocès Tony Doogan (Mogwai, Belle & Sebastian, Snow Patrol entre altres) i que tanca la trilogia formada pels últims tres treballs de la banda: “Un extrany poder” (2017), “El senyal que esperaves” (2020) i “Allà on volia” (2023). Polifacètics, carismàtics, “Els Amics de les Arts” es troben un gran moment de la seva carrera, i ara mateix són un dels grups més sòlids de la música en català. Recentment han pogut fer realitat el seu antic somni de fer un musical, i han presentat l'obra “Pares Normals” al Teatre Poliorama, amb gran èxit de crítica i públic. El grup preveu una gran gira de concerts aquest estiu, programats als principals festivals i sales de Catalunya. Els concerts de presentació del nou treball seran a Barcelona el 13 de maig a la sala “Razzmatazz”, dins el festival “Guitar BCN”, i també a Girona el proper dia 6 de maig al Festival Strenes-Escales de la Catedral. El nou disc coté 8 cançons que han volgut fugir de la sobreproducció i són una aposta per un joc de pocs elements, desmarcant-se un cop més d'etiquetes i estils. El grup es passeja per diferents gèneres musicals sense predre l'essència que els defineix. Segons els seus creador, el disc parla de la distància que hi ha entre el que som i el desig del que volem ser o el que volem que creguin que som. Són 8 històries vitalistes, entre les que podem trobar un antihomenatge a les xarxes socials o una nit de festa passats els trenta.