Els agricultors molestos per la creació de l'agència de la natura sense comptar amb les seves opinions

Xavier Vela, president de JARC, s’ha sumat a la convocatòria de Tsunami rural, moviment que integra a alcaldes, consells comarcals, pagesos, productors, entitats de desenvolupament i propietaris forestals de l’Alt Pirineu i Aran (tret dels batlles de l’Alt Urgell), organitzacions patronals, com PIMEC, col·legis i associacions professionals, cambres de comerç, agrupacions de defensa forestal, o silvicultors, entre altres. La concentració té lloc avui, a partir de les 11 h davant el Parlament de Catalunya.

L’entitat considera inacceptable que s’hagi creat una Agència per la gestió dels espais protegits i la biodiversitat d’esquena al món rural, on la presència dels professionals agraris és merament testimonial.

L’Agència de la Natura contribuirà, segons l’organització agrària, a augmentar en el conflicte competencial entre Conselleries (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el de Territori i Sostenibilitat), fet que genera inseguretat jurídica a agricultors, ramaders i forestals.

"El Govern s’ha de plantejar si la gestió de biodiversitat i, en general, la gestió del medi natural ha de ser competència de polítiques de desenvolupament rural i prevenció d’incendis forestals que depenen del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ; o bé, de polítiques de planificació i medi ambient, que depenen del Departament de Territori i Sostenibilitat ." Explica Xavier

Vela recorda que “Necessitem polítiques que garanteixin la presència al territori d’agricultors i ramaders, que són cuidadors del medi natural. El Govern hauria de facilitar unes condicions òptimes per fer viables les explotacions agropecuàries. Per altra banda, Catalunya necessita més inversió en la gestió forestal i en la prevenció d’incendis, perquè no es torni a repetir situacions tan dramàtiques com la de Ribera d’Ebre."

Per lluitar contra l’abandonament de les zones rurals, l’organització apunta que s’ha de tenir en compte el territori i els professionals agraris que hi treballen, però malauradament a la política domina una visió allunyada del món rural, que dificulta solucionar les grans mancances del camp.