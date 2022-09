Els accidents de trànsit amb morts o ferits greus es jutjaran per la via penal

Els accidents de trànsit per imprudència amb víctimes mortals o ferits greus es podranjutjar per la via penal si les víctimes ho denuncien. El Senat ha aprovat aquest dimecres la proposició de modificació del codi penal que reivindicaven moltes víctimes d'accidents i també del col·lectiu de ciclistes.

Fins ara, alguns accidents greus no arribaven a ser jutjats, perquè en molts casos anaven per la via civil, les companyies d'assegurances es posaven d'acord, pagaven una indemnització i no s'anava més enllà. Ara, si les víctimes ho denuncien, el procediment penal està garantit.

Els conductors temeraris que hagin provocat un accident mortal o amb ferits greus hauran de retre comptes davant d'un jutge si així ho decideixen les víctimes, que podran denunciar-los per la via penal.

"Possiblement, la víctima se sentirà més escoltada i reconfortada dins un procediment judicial", ha dit Alejandro Pérez Fuster, director general bufet advocats Pérez-Tirado, que ha destacat que en cas de condemna es retirarà el carnet de conduir.

"Ara amb aquesta reforma la víctima pot ser indemnitzada, òbviament, però alhora també pot exercir aquesta acció penal i que aquesta persona que li ha matat un familiar seu també tingui una represàlia penal, i un canvi molt, molt rellevant és que sempre que et condemnin encara que sigui un delicte lleu d'accident de trànsit, et retiraran el carnet de conduir."

Aquesta reforma del codi penal era una demanda de familiars de víctimes i diversos col·lectius, com els ciclistes. Precisament, a la sessió d'aquest dimecres a la cambra alta hi han assistit alguns dels ciclistes de Rubí que van ser testimonis del fatal accident de Castellbisbal on van morir dos companys seus fa dues setmanes. El conductor que el va causar, que en un primer moment va fugir del lloc, va ser detingut i està ingressat a la presó.

Les federacions de ciclistes han lluitat molt perquè aquesta reforma arribi a bon port. Celebren aquesta reforma del Codi Penal amb l'esperança que serveixi per evitar més accidents.

Els advocats experts en trànsit calculen que amb aquesta reforma del Codi Penal augmentaran els conductors amb antecedents penals.

La reforma de la llei estableix a partir d'ara l'obligació de fer atestats en tots els accidents i de remetre'ls al jutge i a la fiscalia.

La fiscalia admet la situació d'indefensió de les víctimes

Precisament, el dia que el Consell General del Poder Judicial ha celebrat l'acte d'obertura de l'any judicial, la memòria de la Fiscalia General de l'Estat admet que "les víctimes d'accidents de trànsit no reben l'atenció jurídica i personal deguda, i sovint es troben en situació d'indefensió davant dels seus drets morals i de rescabalament, particularment les que tenen més vulnerabilitat econòmica o social".

També recull que, després dels dos anys de pandèmia, s'han disparat les sentències que condemnen l'excés de velocitat, conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues i la conducció temerària.

