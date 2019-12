Dos nous fàrmacs es presenten, en l'horitzó de tractaments de càncer de mama amb metàstasi

Aquests dos estudis són una molt bona notícia per les pacients amb un tipus de tumor específic, càncer de mama amb metàstasis i en concret l'HER2+ i amb una situació que a vegades és complex quan les pacients deixen de respondre en els tractaments estàndard, tot haver-hi opcions, aquestes es van reduint, s'han presentat els resultats de dos estudis amb medicaments nous donat que el resultat ha estat tan esperançador, es creu que es tindrà en breus en el mercat per poder utilitzar-los per les pacients. El càncer de mama HER2+ afecta el 15% de les pacients amb aquest tipus de tumor. Fins fa poc temps es tractava d'un dels càncers amb més mal pronòstic. Però el desenvolupament de fàrmacs específics contra HER2 ha suposat una revolució en els últims anys. I encara que el pronòstic d'aquestes pacients ha millorat de forma substancial, encara queda molt camí per recórrer. S'ha canviat la manera de fer els medicaments, fa temps els medicaments des que es començaven a fer fins que sortien al mercat podien passar 10 anys, però avui en dia i donat les necessitats de les pacients, aquest procés s'ha agilitzat molt.

En l'estudi HER2CLIMB la meitat de les pacients que s'hi han inclòs presentaven metàstasis cerebrals. Aquesta població, habitualment infrarepresentada als assajos clínics, s'ha vist beneficiada per aquest estudi. En l'estudi DESTINY-Breast01 s'ha demostrat l'eficàcia d'una nova generació d'un conjugat anticòs-fàrmac per a pacients molt pretractades de càncer de mama HER2+ amb taxes de resposta molt altes mantingudes durant molt de temps.

Parlem amb la doctora Cristina Saura, investigadora principal del grup de càncer de mama de la Vall d'Hebron en l'institut d'ontologia.