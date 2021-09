Dos de cada tres adolescents consumeixen regularment “begudes energètiques”

Veure a un noi prenent-se una beguda energètica a la sortida de l'escola ja no sorprèn a ningú. Aquestes begudes tenen molta cafeïna, molt sucre i altres productes com ara la taurina, que no aporten res positiu a l'organisme però que són addictius. Els pediatres estan espantats davant el consum d'aquests productes per part dels adolescents. Ho volem parlar amb el Pepe Serrano que és membre de la junta directiva de la Societata Catalana de Pediatria, que ens explica de quin tipus de begudes estem parlant: “Són begudes que són absolutament inadequades per qualsevol menor. De fet no és bona per ningú, però per un menor és encara més perillòs. Són begudes que porten molta quantitat de sucre, molta quantitat de cafeïna i porten també altres aditius com a reclam publicitari que no aporten absolutament res a la nutrició d'un infant ni d'un adult. El que passa és que el món de la publicidad és molt potent. Jo no conec cap marca de pomes o de pastanagues que patrocini esdeveniments esportius, ni hi ha cap escuderia de Fòrmula 1 que porti el nom de cap marca de pomes. Aquestes marques apareixen al costat del ídols de molts infants i menors. Es publiciten en events esportius de molta importància. Són formes molt costoses de publicitar-se, però que obviament deuen tenir el seu rendiment”. Segon un estudi de la Societat Espanyola de la Infància i la Nutrició, un de cada quatre infants d'entre 3 i 10 anys consumeix begudes energètiques. Entre els adolescents el percentatge es dispara fins al 62%. Dos de cada tres adolescents consumeixen aquestes begudes: “Són dades molt preocupants, i són totalment reals. Afegiria una dada: un 12% dels adolescents tenen un consum crònic d'aquestes begudes”. De fet no hi ha cap restricció d'edat per comprar aquestes begudes, i és molt usual veure nois que surten de l'escola i compren llaminadures i begudes d'aquest tipus, i per empitjorar-ho, normalment les llaunes d'aquestes begudes mal anomenades energètiques tenen un volum i una capacitat més gran que altres refrescos, arriben a ser de fins i tot mig litre”