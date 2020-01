54 dones taxistes lliuren 110.000 euros per a la recerca del càncer infantil

Aquest passat divendres, 10 de gener, a les 12.30 hores, en la sala d'actes de l'Hospital Matern Infantil de La Paz, a Madrid, 54 dones taxistes solidàries de tota Espanya van fer lliurament un xec per valor de 110.000 euros a la Fundació CRIS contra el càncer. Els diners es destinaran a la Unitat CRIS de Recerca i Teràpies Avançades per al Càncer Infantil de l'Hospital La Paz de Madrid. I també a altres projectes, recentment es va lliurar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 90.000 euros per a la recerca d'aquesta terrible malaltia.

L'acció ha estat possible gràcies a la iniciativa "CRIS Taxi", impulsada per la FAAT (Federació Andalusa d'Autònoms del Taxi) i desenvolupada per aquestes increïbles 54 dones fa ja set anys, entre elles companyes de Barcelona i en la qual el STAC també ha tingut una implicació amb un únic objectiu: donar suport a la recerca en càncer infantil duta a terme per CRIS contra el càncer.

La iniciativa principal sorgeix d'Eva Torres, una companya del sindicat de Màlaga, de la necessitat d'ajudar i canviar les coses del món que no els agradaven. La col·lecta ha estat possible, ja que, al principi, fa set anys, elles mateixes dissenyaven i confeccionaven una sèrie de clauers, polseres i collarets i els venien sigui a familiars o als mateixos clients, però des de ja fa uns anys, es dediquen a fer esdeveniments on creen aquests petits regals que es donen en les bodes, comunions, entre d'altres, per a recaptar fons que destinen a la Unitat CRIS de Recerca i Teràpies Avançades de l'hospital La Paz de Madrid.

CRIS contra el càncer ha creat aquesta Unitat amb l'objectiu de fer un pas al capdavant en el tractament dels càncers infantils, on ha invertit més de 3,7 milions per a fer realitat aquesta Unitat, en la qual s'atenen nens amb diagnòstics complexos en la 8a planta de l'Hospital Matern-Infantil de la Pau de Madrid.

Parlem amb Marga Cano, una de les protagonistes del sindicat del taxi de Catalunya.