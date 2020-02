Com cada dilluns, el nostre Alfred López, 'El listo que todo lo sabe' ens omplirà de nous coneixements i curiositats. Avui parlarem sobre el significat i origen de les expressions:

-Quin és l'origen de l'expressió ‘Ser la alegría de la huerta’?

L'expressió ‘Ser l'alegria de l'horta’ va sorgir arran d'una sarsuela que es va fer immensament famosa estrenada el 20 de gener de 1900 en el Teatre Eslava de Madrid.

Portava per títol L'alegria de l'horta i la seva trama versava al voltant de la història d'un parell de joves que s'havien criat junts i que sentien l'u per l'altra un profund amor que anava molt més allà que la pròpia amistat.



-D'on sorgeix dir ‘pontífice​’ al papa de Roma?

El terme ‘pontífice’ era utilitzat en l'Antiga Roma per a referir-se al magistrat sacerdotal encarregat de presidir els ritus pagans. Aquest era denominat pontĭfex maximus [màxim pontífex]. Amb l'aparició del cristianisme se li va adjudicar al ‘papa’ (per a ser diferenciats dels sacerdots pagans) el títol de pontĭfex summus [summe pontífex].



-D'on sorgeix la creença que als conills els agrada menjar pastanagues?

Si demanem a qualsevol persona que associï quin tipus de menjar li agrada menjar als conills, una miqueta molt elevat d'individus contestessin, sense pensar-s'ho dues vegades, que es tracta de la pastanaga.

I en realitat això no és així, sinó un mite (com tantíssims que hi ha) que prové del món del cinema i la televisió ja que aquest va néixer del personatge de dibuixos animats ‘Bugs Bunny’.