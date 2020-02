Com cada dilluns, el nostre Alfred López, 'El listo que todo lo sabe' ens omplirà de nous coneixements i curiositats. Avui parlarem sobre el significat i origen de les expressions:

- Quin és l'origen del terme 'preludio'?

Coneixem com a 'preludio' aquella simfonia que s'interpreta com a introducció en el moment previ a l'inici d'una obra musical i a allò que es fa com a preparació (o assaig) a alguna cosa que s'ha de dur a terme.

El terme prové etimològicament del llatí 'praeludium' el qual està compost pel prefix 'prae' (davant / abans de) 'ludium' (executar, jugar, realitzar...), per la qual cosa el vocable a l'origen servia per a assenyalar el moment previ a executar una acció (per exemple en un combat entrenar amb l'arma, abans d'un concert assajar i afinar els instruments...).

-D'on prové el terme 'talent' per a referir-nos a tenir aptitud per a una activitat?

Molts són els programes de televisió que s'han posat de moda en el qual acudeixen persones amb alguna aptitud a l'hora de cantar, ballar, cuinar o realitzar qualsevol altra activitat i que són coneguts genèricament com a 'Talents xou'.

Però el terme talent no va anar originalment encunyat per a referir-se a la capacitat (ja sigui artística com a intel·lectual) que posseeix una persona, sinó que en l'antiguitat es coneixia amb aquest terme (talentum en llatí i tálanton en grec) al plat de la balança amb la qual es pesava les mercaderies i productes en els mercats.

-El curiós i bèl·lic origen del terme 'alarma'

Coneixem com a 'alarma' al senyal o avís que es dóna per a advertir de qualsevol perill.

L'origen etimològic del terme prové del segle XVI del vocable italià 'allarme' que era la contracció de l'expressió 'all'armi' el significat literal de la qual és 'a l'arma', sent aquest el crit que es feia davant la presència de l'enemic, advertint que els soldats havien d'agafar la seva arma per a defensar aquell lloc. També era comú trobar l'expressió en plural 'a les armes' (all'*armi) encara que va perdurar la seva forma en singular.