Com cada dilluns, el nostre Alfred López, 'El listo que todo lo sabe' ens omplirà de nous coneixements i curiositats. Avui parlarem sobre el significat i origen de les expressions:

-D'on prové el terme 'carnestoltes'?

El carnestoltes és una de les festes més populars i que se celebra en un gran nombre de llocs de tot el planeta.

Encara que el concepte de celebrar festejos utilitzant disfresses i màscares és antiquíssim, l'origen del terme amb el qual es va acabar designant a aquesta popular celebració hem de situar-lo en l'Edat mitjana, després de ser imposat pel cristianisme un període obligat de penitència, recolliment, dejuni i oració que durava quaranta dies (d'aquí el terme Quaresma) i arribava fins al Diumenge de Resurrecció (Setmana Santa).

-Quin és l'origen de la paraula 'disfressa'?

El terme 'disfressa' (vestimenta que oculta l'aparença d'una persona i que s'usa, entre altres ocasions, per a assistir a festes i carnestoltes) prové del verb disfressar (i aquest de la seva forma antiga 'desfrezar') utilitzat per a indicar l'acció de dissimular o encobrir alguna cosa.

La seva etimologia està discutida i fins i tot el mateix Diccionari de la RAE no s'atreveix a donar un origen exacte d'on procedeix aquest 'desfrezar'.

-Per què el Dimecres de Cendra, últim dia de carnestoltes és conegut per 'l'enterrament de la sardina'?

El Dimecres de Cendra dóna principi la "Quaresma" que és un període de 40 dies que comprèn des del "Dimecres de Cendra" fins al "Diumenge de Rams". Un dia de caràcter religiós que marca que els dies de disfressar-se i divertir-se durant el carnestoltes arriben a la seva fi. Per a això en aquest dia se celebra una jornada festiva coneguda com "L'enterrament de la sardina".

Hi ha dues versions sobre l'origen de "l'enterrament de la sardina".